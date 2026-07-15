Институциите търсят решение след протестите за нормално придвижване в Кресна

След протестите на местните хора в Кресна в началото на седмицата, днес представители на Агенция "Пътна инфраструктура", общината и част от протестиращите проведоха среща за да търсят решение на проблема с придвижването в района.

На разговорите представителите на Инициативния комитет са изразили готовност за блокади в най-натоварените от трафик дни през седмицата петък и неделя, ако колечтата поставени на главния път в отсечката, която пресича града не бъдат премахнати и времето за пресичане на пешеходци на светофара не бъде намалено през целия летен сезон.

Представителите на Пътната агенция са заявили, че ще изпратят становище утре до края на деня, дали колчетата ще бъдат премахнати и времето намалено.

Тогава се очаква и окончателното решение за планираните блокади по главния път за Кресна.