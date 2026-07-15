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Без резултат завърши срещата между протестиращите студенти от НАТФИЗ и ректора на академията

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
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Недоволните вече искат оставката на проф. Мирослав Дачев

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Без резултат завърши срещата между протестиращите студенти от НАТФИЗ и ректора проф. Мирослав Дачев. Тя беше инициирана от Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студeнтските съвети, а представители на Митнистерство на културата влязоха в ролята на медиатор.

Отново бяха прочетени декларации с проблемите, придружени с викове оставка, тропане с крака. Скандалът обаче се задълбочава, с обвинения и искане на крайни решения. Срещата започнала едностранно, само с изявления на протестиращи студенти и преподаватели, все пак достигна формата на диалог, но с прекъсвания и обвинения и без резултат.

Пред медиите ректорът проф. Мирослав Дачев заяви, че не се прекратява участието в международната университетска програма FILM.EU. Именно около тази програма започна недоволството и залегна като първа точка в исканията на протестиращите.

Сега основното искане на недоволните студенти е отстраняването на ректора проф. Мирослав Дачев. Те настояват от министерствата на културата и на образованието да изразят своите позиции по казуса.

#протест на студенти от НАТФИЗ #среща

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