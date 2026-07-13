Продължава протестът на студенти от НАТФИЗ

Студентите от Националната академия за театрално и филмово изкуство излязоха днес отново на протест с искане за оставката на ректора проф. Мирослав Дачев, след опити за лична среща с него. Протестът протече с шествие до Министерството на образованието и науката и Министерството на културата.

Те носеха плакати с призиви за смяна на ректора и за диалог. Младежите настояват за публичност относно участието на НАТФИЗ в европейския алианс FilmEU, включително причините за започналата процедура по отстраняване на академията, предприетите действия, финансовите последици и евентуалния риск за участието на НАТФИЗ по програма „Еразъм+“. Протестиращите настояват и за незабавно прекратяване на институционалния натиск, за прозрачност, отчетност и реално участие на студентите в процеса на вземане на решения по въпроси, които засягат техните права и бъдещето на академията.

Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети организират среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежението между ръководството на НАТФИЗ и студенти в академията. Тя ще се състои на 15 юли в Националния студентски дом.