Студенти от НАТФИЗ на протест под слогана #АзНеСъмСеместриалнаТакса

Студенти от НАТФИЗ протестират втори път за една седмица. Днес обаче ги подкрепят и преподаватели от Факултет „Екранни изкуства“. Те настояват за публичен отговор на кризисните въпроси.

Пет са критичните точки, по които студентите искат отговори. Те излязоха на едночасов протест пред Академията под слогана #АзНеСъмСеместриалнаТакса. Чуха се и възгласи „Оставка“. Преподаватели и режисьори ги подкрепиха с тениски с надпис „Длъжни сме ви“.

Повод за недоволството стана информация, че НАТФИЗ може да бъде изваден от университетския алианс FilmEU. Заместник-ректорът Пенко Господинов отново потвърди, че няма такава опасност. Той отговори и на въпроса за надписаните сметки за ток в общежитията – разликата се оказа 2 евро и 40 цента и ще бъде върната.

От ръководството заявиха, че са готови на диалог. Господинов слезе при протестиращите и покани представители на протеста на разговори. Те обаче настояват на срещата да присъства и ректорът Мирослав Дачев, който днес е извън София.