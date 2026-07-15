БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европрокуратурата наказа с „порицание“...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев...
Чете се за: 01:37 мин.
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Край на издирването: Димитър Георгиев се появи невредим след шест дни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази

Нещо му е дотегнало и е решил да се откъсне, обясни кметът на Община Павликени

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бизнесменът Димитър Георгиев се появи след близо седмица в неизвестност.

Бизнесменът от Павликени, който близо седмица беше в неизвестност, се е прибрал невредим при семейството си снощи. От 8 юли полиция, жандармерия, водолази и стотици доброволци издирваха 54-годишния мъж.

инж. Емануил Манолов, кмет на Община Павликени: "Тази сутрин ми звънна рано заместващият началник на МВР и ми съобщи, че г-н Георгиев е намерен. Сам се е появил. При напрежение, с проблеми във фирмата, нещо му е дотегнало и е решил да се откъсне временно. Ще изчакам ден-два и ще се чуя и видя с г-н Георгиев. Ние сме приятели. Все си мисля, че семейството е имало някакви насоки и някакви съмнения, които би трябвало да насочат органите на реда. Наистина няколко дни- стотици хора на терен."

#изчезнал бизнесмен #Павликени

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК – Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край Търговище
5
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край...
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго
6
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Регионални

Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
Делото за източване на пари по "Театралната афера" започна в Пловдив Делото за източване на пари по "Театралната афера" започна в Пловдив
Чете се за: 03:27 мин.
Зачестяват нарушенията с автомобили към дивите плажове край Синеморец Зачестяват нарушенията с автомобили към дивите плажове край Синеморец
Чете се за: 00:37 мин.
Медици блокираха булевард в София с искане за по-високи заплати Медици блокираха булевард в София с искане за по-високи заплати
Чете се за: 04:57 мин.
Задържаха отново директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев Задържаха отново директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев
Чете се за: 00:45 мин.
Сигнал за взривно устройство е получен в Министерския съвет Сигнал за взривно устройство е получен в Министерския съвет
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета край софийското село Войнеговци Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета край софийското село Войнеговци
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Пет месеца след трагедията вдигат полицейската охрана на хижа...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаха отново директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Исторически ден за Гибралтар – край на паспортните проверки с...
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Правителството предприема действия срещу убийците на пътя
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ