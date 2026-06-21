На фона на мирните преговори между САЩ и Иран: Техеран настоява - "няма да се откажем от правото си да обогатяваме уран"

Начало на преговори за траен мир между Съединените щати и Иран с посредничеството на Пакистан и Катар в Швейцария. В алпийския курорт Бюргенщок е и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който приветства срещата като историческа. Той очерта като главни теми ядрените амбиции на Техеран и сраженията между Израел и Хизбула в Ливан.

Доналд Тръмп заплаши Иран с подновяване на ударите, ако Техеран не накара съюзника си Хизбула да прекрати насилието. Джей Ди Ванс отбеляза, че може да остане в Швейцария ден или два и привества безпрецедентната среща с Иран на толкова високо равнище. В американската делегация са и специалните пратеници Стиф Уиткоф и Джаред Къшнър.

Джей Ди Ванс - вицепрезидент на САЩ: "Президентът ни възложи да обърнем нова страница, да трансформираме отношенията си с народа на Иран и да му протегнем ръка, с което казваме - ако вашето ръководство е готово да се откаже от ролята на двигател на регионална нестабилност и от амбициите си за ядрени оръжия в дългосрочен план, тогава Съединените щати са готови да трансформират фундаментално отношенията си с тази страна".

Според иранската телевизия ядрената тема не е била дискутирана. От Техеран иранският президент Масуд Пезешкиан обяви, че страната му е готова да декларира писмено отказ от атомна бомба, но отбеляза.

Масуд Пезешкиан - президент на Иран: "Няма да се откажем от правото си да обогатяваме уран и те ще са принудени да го приемат."

В иранската делегация са външният министър Абас Арагчи и главният преговарящ Мохамад Багер Галибаф. Според Техеран основните теми на преговорите са примирието в Ливан, замразените активи на Техеран, както и спазване на поетите анжажименти от американска страна. Израел отбеляза, че няма да се откаже от постигнатото.

Бенямин Нетаняху - премиер на Израел: "Ще останем в зоната за сигурност в Южен Ливан колкото е необходимо за защита на жителите на север и всички граждани на Израел".

Заради израелските удари в Ливан Иран вчера обяви затваряне на Ормуз, но американските военни твърдят, че корабоплаването през протока продължава.