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Започват преговорите между САЩ и Иран

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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В Бюргенщок се търси решение на въпроса как да бъде постигнат мирът в Близкия изток

Започват преговорите между САЩ и Иран
Снимка: БТА

В Швейцария започват директни преговори между Съединените щати и Иран. Освен специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, в швейцарския град Бюргенщок пристигна и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Иранската делегация е водена от председателя на парламента и от външния министър Абас Арагчи. Преди началото на преговорите обаче твърденията на двете страни за отварянето на Ормузкия проток остават противоречиви.

В швейцарския курорт Бюргенщок трябва да се намери решение на най-голямото глобално предизвикателство - да бъде постигнат мир в Близкия изток, да се гарантира сигурността в региона и да се успокоят световните пазари.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Очаквам с нетърпение да започнем техническите разговори. Ще имаме няколко дни разговори. Има много неща за обсъждане. Надявам се, че ще постигнем напредък по ядрената тема, както и по въпроса за прекратяването на огъня в Ливан."

Екипите на Съединените щати и Иран, с посредничеството на Пакистан и Катар имат по-малко от 60 дни да постигнат споразумение по техническите детайли.

Никола Бидо, швейцарски дипломат: "Подписите на председателя на иранския парламент и на президента Тръмп задействаха процес. Очевидно е необходимо екипи на двете страни да присъстват физически в Швейцария, за да се придвижи процеса напред. И съм убеден, че преговорите ще помогнат за деескалиране на напрежението."

Иранците обаче остават непреклонни за Ливан. Те настояват мира в страната да бъде обвързан със споразумението между Техеран и Вашингтон. Заради проваленото примирие между Израел и шийтската групировка Хизбула, снощи Иран обяви, че отново затваря Ормузкия проток. От Централното американско командване, обаче, твърдят, че морският път не е затворен, и че танкери продължават да преминават от там.

Документът не предвижда такси за преминаване на Ормузкия проток. Но американският президент предупреди, че те все пак могат бъдат въведени.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Няма да има такси в Ормузкия проток за 60 дни по време на периода на прекратяване на огъня и няма да има такси след изтичането на 60-дневния период, освен ако не бъдат наложени от и за Съединените американски щати, в случай че сделката не бъде сключена, за услуги, предоставени като пазител на страните от Близкия изток с цел възстановяване на разходи както в миналото, така и в настоящето, и в бъдеще."

Според подписания меморандум, Съединените щати разрешават на Иран да продават свободно петрол. В замяна, Техаран се съгласи да намали запасите си от високообогатен уран и да отвори Ормузкия проток.Израел и ливанската групировка Хизбула взаимно се обвиняват за нарушеното примирие, което е в сила от петък. Ливанските власти твърдят, че вчера при израелските удари са загинали най-малко 20 души.

#Бюргенщок #Никола Бидо #Доналд Тръмп #Джей Ди Ванс #САЩ #Иран #Швейцария

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