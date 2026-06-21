Джей Ди Ванс: Надявам се да постигнем напредък по ядрената тема и по въпроса за прекратяването на огъня в Ливан

Иранската делегация пристигна в Швейцария, където днес трябва да се проведат преговори между Вашингтон и Техеран.

Американската делегация е водена от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър. За Швейцария пътува и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Продължават обаче да се разминават твърденията на двете държави по ключови теми от споразумението. Иран вчера обяви, че затваря Ормузкия проток, заради израелските удари срещу Ливан. От Централното американско командване твърдят, че протокът не е затворен, и че танкери продължават да преминават през стратегическия морски път.

Израел и ливанската групировка Хизбула взаимно се обвиняват за нарушеното примирие. То беше нарушено по-малко от 24 часа след като влезе в сила. Ливанските власти твърдят, че вчера при израелските удари са загинали най-малко 20 души.