БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Джей Ди Ванс: Надявам се да постигнем напредък по ядрената тема и по въпроса за прекратяването на огъня в Ливан

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Запази

Нарушено примирие: В очакване на преговорите между САЩ и Иран

Снимка: БТА

Иранската делегация пристигна в Швейцария, където днес трябва да се проведат преговори между Вашингтон и Техеран.

Американската делегация е водена от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър. За Швейцария пътува и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Продължават обаче да се разминават твърденията на двете държави по ключови теми от споразумението. Иран вчера обяви, че затваря Ормузкия проток, заради израелските удари срещу Ливан. От Централното американско командване твърдят, че протокът не е затворен, и че танкери продължават да преминават през стратегическия морски път.

Израел и ливанската групировка Хизбула взаимно се обвиняват за нарушеното примирие. То беше нарушено по-малко от 24 часа след като влезе в сила. Ливанските власти твърдят, че вчера при израелските удари са загинали най-малко 20 души.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Очаквам с нетърпение да започнем техническите разговори. Ще имаме няколко дни разговори. Има много неща за обсъждане, надявам се, че ще постигнем напредък по ядрената тема, както и по въпроса за прекратяването на огъня в Ливан."

#Джей Ди Ванс #САЩ #Иран #споразумение

Последвайте ни

ТОП 24

18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
1
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция
2
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя...
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си твоята
3
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си...
Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите предлагат заплащане при улов
4
Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите...
Делян Добрев се оттгеля от парламента
5
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Истории от Световните първенства – 1978
6
Истории от Световните първенства – 1978

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
6
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...

Още от: Близък изток

Затварянето на Ормузкия проток вдига залозите преди началото на преговорите Иран-САЩ утре
Затварянето на Ормузкия проток вдига залозите преди началото на преговорите Иран-САЩ утре
Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан
Чете се за: 01:17 мин.
Крехко споразумение: Тест за примирието между САЩ и Иран Крехко споразумение: Тест за примирието между САЩ и Иран
Чете се за: 03:05 мин.
Иран: Вашингтон ще бъде отговорен, ако някой от ангажиментите в меморандума бъде нарушен Иран: Вашингтон ще бъде отговорен, ако някой от ангажиментите в меморандума бъде нарушен
Чете се за: 01:20 мин.
Примирието между Израел и Хизбула се пропука, преговорите между САЩ и Иран са отложени Примирието между Израел и Хизбула се пропука, преговорите между САЩ и Иран са отложени
Чете се за: 03:07 мин.
Преговорите САЩ - Иран бяха отложени: Израел отново нанесе удари срещу Южен Ливан Преговорите САЩ - Иран бяха отложени: Израел отново нанесе удари срещу Южен Ливан
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Затварянето на Ормузкия проток вдига залозите преди началото на преговорите Иран-САЩ утре
Затварянето на Ормузкия проток вдига залозите преди началото на...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Три министерства проверяват замърсяването с мазут на плажове по родното Черноморие (КАРТА) Три министерства проверяват замърсяването с мазут на плажове по родното Черноморие (КАРТА)
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец - два, съобщи енергийният министър Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец - два, съобщи енергийният министър
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
До началото на юли бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен, увери...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Инициативата "Светилник": Още 9 български училища ще пеят...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
18 фотографски истории в галерия на открито „Ани и...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ