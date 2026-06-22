БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се...
Чете се за: 00:55 мин.
Олег Невзоров е разпитан като свидетел за незаконното...
Чете се за: 01:50 мин.
Гренландия отбелязва националния си празник в епицентъра...
Чете се за: 03:02 мин.
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти...
Чете се за: 00:55 мин.
Сметната палата: Над половин милиард лева за пътна...
Чете се за: 02:05 мин.
Британският премиер Киър Стармър подаде оставка
Чете се за: 01:17 мин.
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по...
Чете се за: 07:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦИК приключи работата си в мандат 2021 - 2026 с 10 национални избора и 174 частични вота

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
цик напомня забраната огласяване социологически данни края изборния ден
Снимка: БТА

Централната избирателна комисия приключи работата си в мандат 2021–2026 г. с последно заседание днес, 22 юни 2026 година, съобщиха от комисията.

През изминалите пет години комисията е организирала и произвела общо 10 национални избора – седем за Народно събрание, избори за президент и вицепрезидент на републиката, за общински съветници и кметове, както и за членове на Европейския парламент от Република България.

Успоредно с това са проведени 174 частични и нови избора за местни органи на властта, допълват от комисията.

От ЦИК изразяват благодарност за сътрудничеството с държавните институции, районните и общинските избирателни комисии, Обществения съвет и медиите.

Комисията пожелава успешна и ползотворна работа на новия ѝ състав, назначен от президента на Република България.

#цик #мандат #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария влек и строежа на 4-седалков лифт
2
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария...
Тръмп пожела "всичко добро" на Стармър: Ще подаде ли оставка британският премиер?
3
Тръмп пожела "всичко добро" на Стармър: Ще подаде ли...
Експерти прогнозират: Събарянето на незаконните постройки в “Баба Алино” може да започне след 5-6 години
4
Експерти прогнозират: Събарянето на незаконните постройки в...
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край Варна (СНИМКИ)
5
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край...
Собственици на апартаменти в комплекс край Царево се оплакват от липса на вода и ограничен достъп до имотите си
6
Собственици на апартаменти в комплекс край Царево се оплакват от...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
6
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...

Още от: Политика

Делян Добрев подаде молба за напускане на Народното събрание
Делян Добрев подаде молба за напускане на Народното събрание
Левент Мемиш е назначен за заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията Левент Мемиш е назначен за заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията
Чете се за: 00:10 мин.
Перспективите пред българската икономика и ролята на новите технологии обсъдиха Румен Радев и Кристалина Георгиева Перспективите пред българската икономика и ролята на новите технологии обсъдиха Румен Радев и Кристалина Георгиева
Чете се за: 02:27 мин.
Омбудсманът: Помощта за отопление е социално право, а не инструмент за управление на бюджетния дефицит Омбудсманът: Помощта за отопление е социално право, а не инструмент за управление на бюджетния дефицит
Чете се за: 03:07 мин.
Министър Демерджиев разпореди: Парите за пътна безопасност – само за намаляване на катастрофите Министър Демерджиев разпореди: Парите за пътна безопасност – само за намаляване на катастрофите
Чете се за: 01:22 мин.
Румен Христов: Ще бъде по-сериозен проблем, ако поставяме под съмнение европейския курс на страната Румен Христов: Ще бъде по-сериозен проблем, ако поставяме под съмнение европейския курс на страната
Чете се за: 04:50 мин.

Водещи новини

Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам виновен (ВИДЕО)
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам...
Чете се за: 00:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Олег Невзоров е в страната от миналата седмица, веднага е бил разпитан Олег Невзоров е в страната от миналата седмица, веднага е бил разпитан
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Сътресения на "Даунинг стрийт" 10: Оставката на британския премиер Киър Стармър Сътресения на "Даунинг стрийт" 10: Оставката на британския премиер Киър Стармър
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Двама младежи са с тежки изгаряния след удар от волтова дъга на жп гарата в Стара Загора Двама младежи са с тежки изгаряния след удар от волтова дъга на жп гарата в Стара Загора
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
3-годишно дете почина в пловдивския квартал "Столипиново"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Старт на техническите преговори между САЩ и Иран
Чете се за: 03:05 мин.
По света
ЦИК приключи работата си в мандат 2021 - 2026 с 10 национални...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Торс на Херакъл разкри следи от по-древен храм в Хераклея Синтика
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ