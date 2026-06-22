ЦИК приключи работата си в мандат 2021 - 2026 с 10 национални избора и 174 частични вота

Централната избирателна комисия приключи работата си в мандат 2021–2026 г. с последно заседание днес, 22 юни 2026 година, съобщиха от комисията.

През изминалите пет години комисията е организирала и произвела общо 10 национални избора – седем за Народно събрание, избори за президент и вицепрезидент на републиката, за общински съветници и кметове, както и за членове на Европейския парламент от Република България.

Успоредно с това са проведени 174 частични и нови избора за местни органи на властта, допълват от комисията.

От ЦИК изразяват благодарност за сътрудничеството с държавните институции, районните и общинските избирателни комисии, Обществения съвет и медиите.

Комисията пожелава успешна и ползотворна работа на новия ѝ състав, назначен от президента на Република България.