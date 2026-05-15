DARA и „Bangaranga“ отиват на големия финал на „Евровизия“

След петгодишно прекъсване България отново е на финал на „Евровизия“ с песента „Bangaranga“. БНТ 1 ще предава шоуто на живо от Виена в събота, 16 май, от 22:00 часа.

DARA взриви публиката, откривайки втория полуфинал, заедно с четирима танцьори на сцената. Тя остава в топ 10 на евентуалните победители според букмейкърите.