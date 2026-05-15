Триумф за Йонас Вингегор в седмия етап на Джиро д'Италия (Гледайте най-интересното тук)

Чете се за: 03:07 мин.
Утре ще се проведе осмият етап между Киети и Фермо, който е дълъг 156 км, и няма да има големи изкачвания.

Големият фаворит на тазгодишното издание Джиро д‘Италия Йонас Вингегор от тима Висма-Лийз а байк спечели седмия етап на колоездачната обиколка между Фирмия и Блокхаус - 245 км. Етапът предложи първото планинско предизвикателство, където е и голямата сила на датчанина. Той завърши за 6:09.15 часа.

Вингегор изпревари само с 13 секунди пред австриеца Феликс Гал от Декатлон. Третото място със спринт пред останалите взе австралиецът Джей Хиндли от Ред Бул-Бора. Той завърши на минута и две секунди зад победителя и взе последния бонус за състезанието.

Етапът завърши с 10-километрово изкачване на връх Блокхаус, който е на 1665 метра надморска височина. Голямо предизвикателство за състезателите бе силният вятър на върха.

В групата, която се откъсна в началото, бяха италианецът Джонатан Милан от тима Лидл-Трек и носителят на синята фланелка Диего Севиля (Испания, Понти), който е най-добър катерач за момента. Милан спечели 12 точки за цикламената фланелка, като пресече пръв при Венафрио.

Последната премия бе спечелена от Николас Зуковски от тима Пинарело.

Краят предложи близо десеткилометрово изкачване на връх Блокхаус, като още при първия разликата между първите бегълци и основната група падна до 1:22 минути. А тя бе водена от състезателите на Висма-Лийз а байк, които работиха отлично в този момент за лидера си Йонас Вингегор. В тази група бе и розовата фланелка Еулалио, но той започна да изостава 5 км и половина преди финала.

В последните пет километра атакува Йонас Вингегор, като за него се залели Джулиано Пелидзари (Ред Бул). Четири километра преди финала Вингегор остави всички зад гърба си с бързо каране нагоре въпреки насрещния вятър на моменти. Той пресече първи финалната линия, но бе доближен на 13 секунди от Феликс Гал.

Португалецът Афонсо Еулалио запази розовата фланелка на лидер в генералното класиране, като има общо време 30:59.23 часа. Втори вече е Йонас Вингегор, който изостава на 3:17 от лидера, а трети е Феликс Гал, който е на 3:34 минути зад португалеца.

Утре ще се проведе осмият етап между Киети и Фермо, който е дълъг 156 км, и няма да има големи изкачвания.

