Новините 15.05.2026 г.

Акценти за деня:

ЕВРОВИЗИЯ

DARA и „Bangaranga“ отиват на големия финал на „Евровизия“

След петгодишно прекъсване България отново е на финал на „Евровизия“ с песента „Bangaranga“. БНТ 1 ще предава шоуто на живо от Виена в събота, 16 май, от 22:00 часа.

Как премина шоуто на втория полуфинал на "Евровизия"

Изпълнението на DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ и без проблеми се класира напред. Напред очаквано продължиха и няколко от фаворитите, но най-голям скок в класацията на букмейкърите направи Австралия.

СВЯТ

Гърция с нова стратегия за ограничение на свръхтуризма

Гърция реши да вземе мерки срещу свръхтуризма, след като миналата година почти 38 милиона души посетиха страната. Основната идея е да се пазят природата, плажовете и местните общности.

У НАС

Шест нови станции за измерване на замърсяването на въздуха в България

Шест нови мобилни станции вече ще мерят замърсяването на въздуха в България, като една от тях остава в Бургас – градът в който хората често подават сигнали за задушливи миризми.

Изложба показва магичния свят на прочутия Мистер Сенко

Магията на прочутия илюзионист Мистер Сенко оживява в нова изложба в парка около Националния дворец на културата в София. Тя включва плакати от колекцията на журналиста Драгомир Драганов. Днес е и премиерата на филма "Семката", който разказва за живота на великия фокусник.

ЛЮБОПИТНО

Фестивал на акордеона в Словения

Стотици акордеонисти се събраха за ежегодния Фестивал на акордеона в Словения. Около 450 музиканти от всички възрасти изпълниха заедно любими словенски народни мелодии на брега на езерото Блед.

СПОРТ

Франция обяви състава си за Мондиал 2026

Франция обяви официалния си състав за Световното първенство по футбол. Изненада е липсата на халфа на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и вратаря на ПСЖ Люка Шевалие.

Модерно хибридно игрище на стадиона във Филаделфия за Мондиала

Стадионът във Филаделфия е във финалната част от подготовката за домакинството на мачове от Световното първенство по футбол. Основен акцент в подготовката е новото високотехнологично хибридно игрище.

Световна купа по модерен петобой в Пазарджик

Пазарджик е домакин на Световната купа по модерен петобой, която ще се проведе от 15 до 17 май и ще се излъчва пряко по БНТ 3.