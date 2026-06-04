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НАСА изпраща дронове и роботи на Луната

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Чете се за: 01:22 мин.
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НАСА изпраща дронове и роботи на Луната
Снимка: илюстративна
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NASA направи нова важна стъпка към завръщането на хората на Луната. Космическата агенция възложи на американски компании разработването на специални роботи, дронове и лунни превозни средства, които ще подготвят бъдещата база на земния спътник.

Планът е машините да бъдат изпратени в района на южния полюс на Луната още преди пристигането на астронавтите. Те ще изследват терена, ще превозват оборудване и ще помагат при изграждането на първата постоянна инфраструктура.

Сред устройствата ще има лунни бъгита за придвижване по неравния терен, роботизирани апарати за доставка на товари и дронове, които ще наблюдават района и ще подпомагат работата на екипите.

Според програмата Artemis първите астронавти могат да кацнат на Луната още през 2028 година. След това ще започне изграждането на енергийна система и специални модули, в които хората да живеят и работят за по-дълги периоди.

Учените се надяват бъдещата база да се превърне в своеобразен космически лагер за научни изследвания и подготовка на следващата голяма цел – пилотирани мисии до Марс.

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