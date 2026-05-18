Международен форум за изкуствен интелект в София

България се утвърждава като регионален център за изкуствен интелект (ИИ) и високопроизводителни изчисления, а в София се проведе международен форум, посветен на ролята на ИИ. На срещата участваха учени и представители на Академиите на науките от 9 държави.

Бъллгария развива ключови технологични центрове като INSAIT и GATE, както и суперкомпютъра Discoverer в София Тех Парк. Бъдещата фабрика за изкуствен интелект BRAIN++ ще помогне страната ни да бъде не само потребител, но и създател на ново поколение технологии.