DARA спечели „Евровизия“ с песента „Bangaranga“! Исторически успех за България!

DARA спечели големия финал на Евровизия 2026 с песента „Bangaranga“. По време на грандиозното шоу във Виена българската изпълнителка впечатли публиката със силно сценично присъствие, енергично изпълнение и модерна визия. Песента бързо се превърна в една от най-коментираните в конкурса, а зрители и жури ѝ дадоха най-много точки.

Националните журита дадоха своите оценки, които допринесоха за крайното класиране. Малта, Дания, Литва и Австралия дадоха по 12 точки на България, а страната ни даде 12 точки на Малта. Така България беше лидер във временното класиране след оценката на националните журита с 204 точки. С вота на публиката изпълнението на DARA получи общо 516 точки. Втори в класирането останаха Израел.

България спечели една от най-големите музикални надпревари в света и предизвика огромна радост сред феновете у нас!