Възстановяват короната на императрица Евгения след обира в Лувъра

Короната на императрица Евгения, повредена по време на големия обир в Лувъра, ще бъде възстановена. Ценното бижу е било изпуснато от крадците при опита им да избягат, което е довело до деформации и щети, но основната конструкция е запазена.

Експерти по реставрация обясняват, че процесът ще бъде изключително сложен и ще изисква прецизна работа, за да се върне короната възможно най-близо до оригиналния ѝ вид. След възстановяването тя отново може да бъде показана пред публика.

Короната е част от френското културно наследство и е свързана с императрица Евгения – една от най-известните фигури във френската история от XIX век. Обирът в Лувъра предизвика сериозен отзвук, тъй като бяха откраднати и други изключително ценни предмети, които все още не са открити.

Случаят отново поставя въпроса за сигурността на големите музеи и опазването на световното културно наследство.