БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Възстановяват короната на императрица Евгения след обира в Лувъра

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Деца
Запази
лувърът монтира охранителни решетки обира скъпоценности 102 милиона долара
Слушай новината

Короната на императрица Евгения, повредена по време на големия обир в Лувъра, ще бъде възстановена. Ценното бижу е било изпуснато от крадците при опита им да избягат, което е довело до деформации и щети, но основната конструкция е запазена.

Експерти по реставрация обясняват, че процесът ще бъде изключително сложен и ще изисква прецизна работа, за да се върне короната възможно най-близо до оригиналния ѝ вид. След възстановяването тя отново може да бъде показана пред публика.

Короната е част от френското културно наследство и е свързана с императрица Евгения – една от най-известните фигури във френската история от XIX век. Обирът в Лувъра предизвика сериозен отзвук, тъй като бяха откраднати и други изключително ценни предмети, които все още не са открити.

Случаят отново поставя въпроса за сигурността на големите музеи и опазването на световното културно наследство.

Последвайте ни

ТОП 24

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
1
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
2
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
5
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: По света

Венеция даде начало на своя прочут карнавал
Венеция даде начало на своя прочут карнавал
Карнавалът в Боливия започна с кучешки парад Карнавалът в Боливия започна с кучешки парад
Чете се за: 00:30 мин.
Затвориха летището в Берлин заради опасна поледица Затвориха летището в Берлин заради опасна поледица
Чете се за: 00:40 мин.
Рядка рисунка на Рембрандт беше продадена за почти 18 милиона долара Рядка рисунка на Рембрандт беше продадена за почти 18 милиона долара
Чете се за: 00:47 мин.
Доберманът Пени спечели голямата награда на Уестминстърското киноложко изложение Доберманът Пени спечели голямата награда на Уестминстърското киноложко изложение
Чете се за: 00:45 мин.
Робот изследва вулкана Етна в Италия Робот изследва вулкана Етна в Италия
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ) Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ЕК предлага 20-и пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 04:32 мин.
По света
За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ