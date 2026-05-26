Арда се раздели с четирима футболисти

Арда Кърджали се раздели с четирима футболисти. Договорите на Пламен Крачунов, Емил Виячки, Густаво Каскардо и Джелал Хюсеинов изтекоха и няма да бъдат подновявани, информираха от клуба.

37-годишният защитник Пламен Крачунов прекара четири сезона в Арда и изигра 53 мача с 3 гола. 36-годишният бранител Емил Виячки изигра 58 мача за два сезона в тима от Кърджали. 29-годишният бразилски защитник Густаво Каскардо има три сезона с 69 мача и 1 гол за Арда, а защитникът от Азербайджан Джелал Хюсеинов има 86 мача и 6 гола в три сезона за Арда.