Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък

България ще наложи вето върху санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък . Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Брюксел, където участва в заседание на Европейския съвет.

Премиерът подчерта, че темата за санкциите не е част от дневния ред на настоящото заседание на Европейския съвет.

„На този съвет няма да разглеждаме санкциите. Санкциите ще се решават през юли на Съвет на външни министри. България вече изрази определени резерви на тези санкции, защото ние вече сме заявили нашата позиция, че няма да допуснем санкции, които да вредят и носят риск за България и икономиката.“

Радев посочи няколко конкретни притеснения, свързани с евентуалните ограничителни мерки.

„Мога да посоча и риска за функционирането на „Лукойл“, мога да посоча рискове за снабдяване на столичното метро с резервни части, също така опасенията на МЗХ за доставката на торове за България и целия ЕС, така че всички тези неща предстои да се разглеждат в съветите на ЕС.“

На въпрос дали ще наложим вето върху санкциите ако руския патриарх остане в тях, той отговори, че не трябва да се смесваме политиката и религията.

„Времето на кръстоносните походи отмина. Тази война вече излезе извън окопите, тя се разпростира извън икономиката, енергетиката, виждаме върху културата и спорта, сега остава да обхване и религията." „Мен не ме интересува патриарх Кирил изобщо, мен ме интересува руската православна църква, защото руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско робство. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източна православна като нашето, ние сме от едно семейство. Тук трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции допринасят за край на войната. Тоест ще наложите вето? Да, ще наложим вето.“

В Брюксел държавните и правителствени ръководители ще обсъдят ключови международни и европейски теми, включително Многогодишната финансова рамка (2028 - 2034), конкурентоспособност и геоикономически предизвикателства, европейска сигурност и отбрана, Украйна, Близък изток. Лидерите ще приемат също така заключения по темите миграция, наркотици, разширяване и реформи, Република Молдова и Западни Балкани.