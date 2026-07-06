Мартин Грийн пред "Варайъти": Домакинството на България на "Евровизия" ще бъде много специално

Директорът на Евровизия Мартин Грийн заяви в интервю за престижното американско издание "Варайъти", че домакинството на България ще бъде, цитирам, много специално. След историческата победа и първия триумф на България в „Евровизия“, подготовката за конкурса през следващата година вече е в ход.

Според Грийн страната ни разполага със силен екип, който работи усилено, за да превърне събитието в незабравимо преживяване. Според организаторите България ще направи специална Евровизия, тъй като конкурсът досега никога не се е провеждал в нашата страна. По думите на директора на Евровизия домакинството е възможност милиони зрители да открият страната ни по нов начин.

Очаква се много фенове на песенния конкурс, които никога не са посещавали България, да научат повече за нейната история, култура и хора. Според организаторите подобни международни събития имат дългосрочен положителен ефект, като насърчават туризма, повишават международната разпознаваемост на страната и дават възможност на света да опознае нови дестинации.

Списание „Variety“, пред което говори Мартин Грийн е най-авторитетното световно издание за развлекателен бизнес. То е определяно като „библията на Холивуд“. Истинската му сила е в дигиталния обхват: сайтът му регистрира над 26 милиона уникални посещения месечно и заема първо място сред новинарските сайтове в категорията.