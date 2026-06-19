МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров - Еврото

Оперативните данни сочат, че служителите, които работят по издирването на Петьо Петров - Еврото, разполагат с насоки за неговото местонахождение. Това съобщи и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов в отговор на въпрос след изказване на вътрешния министър Иван Демерджиев.

"В рамките на досъдебно производство на Софийска градска прокуратура са предоставени всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия на колегите от сектор "Издирване" на Столичната дирекция и сектор "Издирване" в Главна дирекция "Национална полиция", заяви Николов. "При евентуално издаване на европейска заповед считам, че в кратки срокове лицето ще бъде задържано и доведено да се изправи пред съда", каза още и.д. главният секретар на МВР.

На последвал въпрос дали може да разкрие повече подробности за тези насоки, Николов отказа да разкрие повече подробности с аргумента, че подобна информация би могла да подпомогне издирваното лице.

"Не мога да ви дам такава информация, защото ще ориентираме лицето, което издирваме", заяви той.

Петьо Петров - Еврото е в неизвестност от 2023 г., след като името му беше замесено в разследването около случая "Осемте джуджета".

На 21 май 2026 г. соченият за един от най-влиятелните лобисти и брокери на влияние в българската съдебна система, съден задочно, получи от съда наказание - глоба. Петър Петров - Еврото трябва да плати 2556 евро, което е евровата равностойност на 5000 лева за документна измама. Съдът отмени мярката му за неотклонение "задържане под стража" и оттегли Европейската заповед за арест.

Снимка: БТА

Ден по-късно Софийската градска прокуратура обяви, че ще внесе в съда протест срещу осъдителната присъда на Петров и ще поиска той да бъде признат за виновен по всички обвинения.

Същевременно по друго дело, водено под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура, с постановление на наблюдаващ прокурор Петьо Петров е привлечен като обвиняем за изнудване. Досъдебното производство е спряно поради отсъствието му. С оглед на постановената присъда, с която съдът снема Петьо Петров от издирване, незабавно с постановление на наблюдаващия прокурор по делото за изнудване бе възложено на органите на СДВР обвиняемият Петьо Петров да бъде обявен за общодържавно издирване.