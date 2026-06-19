От КТ "Подкрепа" отново предлагат промени в данъчното облагане

Да се въведе необлагаем минимум, а хората с по-високи доходи да плащат по-големи данъци. Това предложиха за пореден път от КТ "Подкрепа". Бизнесът е категорично против промяна на настоящата данъчна система.

Атанас Кацарчев - гл. икономист в КТ "Подкрепа": "Необлагаем минимум равен на минимална работна заплата, по-справедливо имуществено облагане и ограничаване на данъчните неравенства, справедлива пенсионна система да е махне осигурителния таван или поне да се качи достатъчно, адекватно заплащане на труда да няма изкривяване на пазара на труда, равни права за работещи и в държавния сектор и в частния."



Станислав Попдончев - зам.-председател на БСК: "Не е необходима промяна в данъчноосигурителната система. Смятаме, че пропорционалната система на данъчно облагане е ясна, справедлива и гарантира висока сабираемост. За миналата година имаме над 98% събрани данчноосигурителни вноски в рамките на същата година."