Национален протест на мотористите: Искат връщане на сезонната застраховка

Мотористи от цялата страна се събраха днес в София, за да изразят недоволството си срещу поскъпването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. По думите им става въпрос за увеличение на цената с над 80% спрямо миналата година. Те настояват също и за възможност за разсрочено плащане, както и за сезонна застраховка, тъй като карат моторите си само през определени месеци.

От Комисията за финансов надзор съобщиха, че ще подкрепят въвеждането на сезонна застраховка за мотористите. По-рано тази седмица исканията на мотоклубовете бяха изслушани и обсъдени на заседание на Икономическата комисия в Народното събрание.