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НСОРБ: Най-важната задача в момента е да приключим проектите по ПВУ

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Политика
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Нашата администрация е оптимизирана, имаме 6000 незаети места, заяви Силвия Георгиева

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Най-важната задача в момента е да приключим проектите по ПВУ и да успеем да ги отчетем - това заяви в студиото на "Денят започва" Силвия Георгиева, председател на УС на НСОРБ.

Силвия Георгиева, председател на УС на НСОРБ: „Най-важната задача в момента е да приключим проектите по ПВУ и да успеем да ги отчетем, така че България да се възползва максимално от този огромен ресурс. Имаме нужда от всеки календарен ден, за да можем да завършим строителството. Получихме разбиране от министрите, от техните екипи и всъщност най-голямото притеснение за кметовете беше изчистено във вчерашния ден – ще имаме реална възможност да завършим обектите.“

Георгиева допълни, че към момента се строят над 735 многофамилни жилищни сгради, 500 вече са завършени, но предстои да се довършат около 20 училищни общежития, както и социални услуги. Сроковете за общините ще бъдат удължени поне до 31 юли.

По отношение на плащанията от централната власт председателят на УС на НСОРБ коментира:

Силвия Георгиева, председател на УС на НСОРБ: „В последните месеци колегите от централните администрации също работят изключително интензивно и разплащанията на проектите по ПВУ се случват от 3 до 7 работни дни, което е голяма бързина и ние оценяваме това.“

За евентуалните съкращения в държавната администрация Георгиева заяви:

Силвия Георгиева, председател на УС на НСОРБ: „Нашата администрация е оптимизирана предварително. Ние имаме 6000 незаети места, не защото нямаме нужда от тези хора, а защото не можем да ги намерим и не сме конкурентни на пазара на труда. Ниски възнаграждения, комбинирани с огромен обем от разнообразна работа, която един служител трябва да върши в рамките на работното си време. В общините се събират всички политики и ние не можем да си позволим лукса да имаме дирекция по здравеопазване, по образование или по социални услуги. Имаме един експерт, който отговаря и за трите политики, а на централно ниво имаме три различни министерства. Това натоварване и по-широкият обем от експертиза, който трябва да се съчетава в един човек, още повече затрудняват намирането на наши служители.“

Вижте целия разговор във видеото

#централна власт #места власт #Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) #ПВУ #Силвия Георгиева

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