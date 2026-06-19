Без нарушения от началото на 24-часовия полицейски маратон срещу пияни и дрогирани шофьори в Кюстендилско

24-часовият полицейски маратон за контрол на водачите, управляващи след употреба на алкохол и наркотични вещества в област Кюстендил, започна в полунощ. Акцията е част от специализирана операция на ROADPOL, която се провежда до 21 юни на територията на страната и в държавите членки на европейската мрежа.

Към момента в Кюстендилска област не са установени нарушения, съобщиха от "Пътна полиция".

"Напоследък в цялата страна виждаме колко са тежки последствията след употребата на алкохол и наркотици, качвайки се зад волана. За съжаление, установяването на такива нарушения почти е ежедневие за органите на "Пътна полиция", заяви гл. инспектор Калоян Драганов, началник сектор "Пътна полиция", ОД на МВР - Кюстендил.

Той припомни и случай от региона, свързан с изключително висока концентрация на алкохол:

"Може би от вашия репортаж през миналия месец стана ясно, че един от най-големите, ако не рекорд в България от 5,95 беше установено тук на тази отбивка на АМ "Струма". И точно заради това се прави и днешната акция."

По време на операцията всички служители с правомощия по Закона за движение по пътищата са изведени на терен. Контролът по пътищата е засилен не само в рамките на настоящата операция.

"Такива специализирани операции са разпоредени ежедневно от министъра на вътрешните работи, така че контролът е изключително засилен, което мисля, че е ясно видимо за всички", каза още гл. инспектор Калоян Драганов.

Освен служителите на МВР, в съвместните проверки участват и други държавни институции:

"Ежемесечно извършваме специализирани операции с редица организации, които извършват проверки съгласно техните правомощия. С изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и НАП извършваме проверки на тежкотоварните превозни средства за претоварване, Главна инспекция по труда и други органи."

Сред темите, които предизвикват обществен интерес, са и незаконните автомобилни гонки. От "Пътна полиция" потвърдиха, че има информация за подобна дейност на няколко места в областта:

"Локализирали сме около 5-6 места, за които имаме данни, че се провежда такива гонки. Наблюдаваме ги постоянно и за сега нямаме установен случай. Но да, имаме сигнали и предприемаме адекватни и бързи мерки. Незабавно", допълни гл. инспектор Калоян Драганов.

Полицейската акция продължава, а органите на реда ще следят за спазването на Закона за движение по пътищата през целия ден.

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