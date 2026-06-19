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Дървото на Робин Худ е изсъхнало (СНИМКИ)

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА/Архив
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Древен дъб, свързан с легендата за Робин Худ, е изсъхнал. "Мейджър Оук" в Шеруудската гора е едно от най-старите дървета в Европа. Смята се, че е на повече от хиляда години.

снимки: БТА/Архив

Легендата разказва, че Робин Худ е използвал кухия му ствол за свое скривалище. Еколози полагаха грижи дървото да оцелее. Но след като тази година то не пусна листа чак до юни, кралското дружество за защита на птиците, което поддържа парка, го обяви за умряло.

Причината е комбинация от фактори и особено човешката дейност около дървото през годините.

#Робин Худ #изсъхнало дърво

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