Дървото на Робин Худ е изсъхнало (СНИМКИ)

Древен дъб, свързан с легендата за Робин Худ, е изсъхнал. "Мейджър Оук" в Шеруудската гора е едно от най-старите дървета в Европа. Смята се, че е на повече от хиляда години.

снимки: БТА/Архив

Легендата разказва, че Робин Худ е използвал кухия му ствол за свое скривалище. Еколози полагаха грижи дървото да оцелее. Но след като тази година то не пусна листа чак до юни, кралското дружество за защита на птиците, което поддържа парка, го обяви за умряло.

Причината е комбинация от фактори и особено човешката дейност около дървото през годините.