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Мотористите излизат на национален протест

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Снимка: БГНЕС/Архив
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Мотористите обявиха, че излизат на национален протест. 95 мотоклуба са заявили, че подкрепят исканията, които са изпратени до Министерския съвет.

Те настояват за оставките на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор, заради скок на цената на застраховката "Гражданска отговорност" за мотопеди и мотоциклети. Те искат застрахователните дружества отново да предлагат сезонни застраховки.

Икономическата комисия в парламента обсъди исканията им. Беше решено да бъде създадена работна група, която да предложи решение на проблема.

#застраховка Гражданска отговорност #протест на мотористи #"Гражданска отговорност"

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