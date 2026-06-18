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Когато Лос Анджелис се превръща във витрина на бъдещето

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Моника Симеонова
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Спорт
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Градът е сред местата, където автономните таксита вече возят пътници без човек зад волана.

лос анджелис превръща витрина бъдещето
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Улицата „Родео Драйв“ е една от най-известните и скъпи в целия свят. По-малко от 3 километра, но тя съдържа и събира всички известни бутици в света, както и привлича туристи от целия свят. Лос Анджелис се превръща във витрина на бъдещето, градът е сред местата, където автономните таксита вече возят пътници без човек зад волана.

Услугата работи в голяма част от Града на ангелите. От Санта Моника през Холивуд ди Ингълуд , където се намира и стадион Sofi, приемащ мачовете от световното първенство. Всичко започва като при обикновено такси. Поръчвате автомобил през приложение, на картата виждате как колата се приближава към вас. Разликата идва, когато тя спре, а шофьорското място е празно.

Повече от репортажа можете да видите във видеото!

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