Две от децата остават с опасност за живота след тежката катастрофа в Горна Оряховица

Пет деца пострадаха при тежка катастрофа в Горна Оряховица. Зад волана е било 15-годишно момче, което взело колата на баща си. Две от децата са с опасност за живота. Те бяха транспортирани с хеликоптери до „Пирогов“, където лекарите се борят за животите им.

Около 1.30 часа след полунощ автомобилът, управляван от 15 – годишен ученик се движи с висока скорост по една от малките улици в кв. „Гарата“ в Горна Оряховица, изпуска управлението и се забива челно в електрически стълб. В колата са били още четири момчета на възраст между 12 и 14 години.

- БНТ: „Какво се чу?“ - „Силен тътен. Много силен тътен. Силен тътен и светкавица и после спря тока.“

15 – годишното момче, което е шофирало е взело ключът за колата на баща си. Днес близките заявиха, че нямат обяснение как се е случило това.

- БНТ: „Друг път така децата взимали ли са колата?“ - „Не разбирам, не съм била там, не знам нищо.“ - БНТ: „Докторите какво ви казват?“ - „Нищо не казват докторите.“ - БНТ: „На колко години е Митко?“ - „На 15.“ - БНТ: „Той ли е карал колата?“ - „Ами не знам кой е карал, не знам.“

Всички са откарани във великотърновската болница. Само едно от тях е освободено с леки наранявания. Останалите са тежко пострадали. Двама са в неврохургия, други двама да с опасност за живота и медицинските хеликоптери изпълниха две мисии, за да ги транспортират до София. 15-годишният шофьор и 12-годишен пътник са настанени в болница „Пирогов”, където лекарите продължават да се борят за живота им. Хората в квартал „Гарата“ разказват, че ежедневно стават свидетели как непълнолетни тренират уменията си зад волана късно вечер по малките улици.

- „Това си е май честа практика да се возят по нощите с колите на бащите си, по малките улички. Няма полиция. Тренират, да се учат да карат. Проблемът е в родителите. Дано да им е за урок и на другите след този случай.“

Районната прокуратура във Велико Търново започна разследване по случая.