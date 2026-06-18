Прокуратурата във Велико Търново разследва катастрофата в Горна Оряховица с пострадали деца

Под ръководството на Районната прокуратура във Велико Търново, Териториално отделение - Горна Оряховица, се извършват действия по разследване по досъдебно производство за настъпило пътнотранспортно произшествие, образувано за престъпление, при което са пострадали пет деца. Това съобщиха от пресцентъра на Районната прокуратура.

Досъдебното производство е образувано за това, че на 18 юни около 1.15 часа в Горна Оряховица е настъпило пътнотранспортно произшествие. Движещият се лек автомобил, управляван от неправоспособно и непълнолетно лице, губи контрол, блъска се последователно в паркиран лек автомобил, два контейнера за смет, железобетонен стълб от електрическата мрежа, гаражна врата и друг паркиран лек автомобил.

Пострадали са водачът на автомобила (момче на 15 години) и возилите се в него пътници - две момчета на 12 години и две момчета на 14 години. На водача и на едно от децата на 12 години са причинени средни телесни повреди и към момента се лекуват в болница. В хода на досъдебното производство е извършен оглед на местопроизшествието в присъствието на автоексперт. Разпитани са свидетели и са назначени съдебно-медицински, автотехнически и технически експертизи. Предстои да бъдат извършени разпити на свидетели и да бъдат назначени нови експертизи, включително комплексна психолого-психиатрична експертиза на водача.

За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години, както и отнемане на моторното превозно средство, послужило за извършване на престъплението, ако е собственост на деца. Ако същият не е собственик, се присъжда равностойността му. Разследването по делото продължава под наблюдението на Районна прокуратура - Велико Търново, Териториално отделение - Горна Оряховица.