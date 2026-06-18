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Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Снимка: БНТ
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Пет деца пострадаха при катастрофа тази нощ в Горна Оряховица. Зад волана е бил 15-годишен младеж.

Инцидентът е станал тази нощ около 1:30 часа в квартал "Гарата". 15-годишно момче е било зад волана на автомобила, спътници са му били две момчета на 14 години и две момчета на 12 години. Всички са откарани в Спешното отделение на Великотърновската болница.

Две от тях са настанени в Отделението по реанимация, две от тях са в неврохирургия. Състоянието на децата, които са в реанимация е тежко. Едно е било освободено за домашно лечение още тази нощ.

снимки: БНТ

Хората, които живеят в къщата, където е станала катастрофата, разказаха, че се е чул силен гръм, след което се е извила светкавица. В момента на цялата улица няма ток. На място са екипи на електроразпределителното дружество, които ще се опитат с тежка техника да премахнат стария стълб, който е счупен почти от основите и да монтират нов.

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева

#пострадали в катастрофа #непълнолетни #Горна Оряховица #катастрофа

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