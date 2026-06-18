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Въздушни линейки транспортираха две от децата, пострадали при катастрофата в Горна Оряховица

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Въздушни линейки транспортираха две от децата, пострадали при катастрофата в Горна Оряховица
Снимка: ЦСМПВ
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Две деца - на 12 и на 15 години, в тежко състояние бяха транспортирани с медицински хеликоптери от Велико Търново до София, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. В Координационната централа на Центъра са получени два сигнала с искане за въздушен транспорт на двете момчета, пострадали при тежката катастрофа в Горна Оряховица.

Първоначално пациентите са настанени в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново в критично състояние, но след преценка на медицинските специалисти са подадени сигнали за необходимост от преместването им в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност. Първият медицински хеликоптер е излетял от регионалната база в Сливен за 12-годишното момче.

Вторият медицински хеликоптер е излетял от регионалната база в София за другото момче, след като пациентът е стабилизиран и подготвен за въздушен транспорт в лечебното заведение, където са проведени необходимите животоспасяващи мероприятия. След кацането във Велико Търново двата авиомедицински екипа осъществиха транспортирането на пациентите до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина“ в София.

#транспортирани пострадали #два медицински хеликоптера #София #Велико Търново #деца

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