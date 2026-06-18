БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират...
Чете се за: 01:40 мин.
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Половината жп трасета в България са с намалена скорост заради лошо състояние, отчете транспортният министър

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
релси - влак - БДЖ
Снимка: БТА
Слушай новината

Половината от трасетата на железниците у нас са с намалена скорост заради лошия железен път, отчете транспортният министър Георги Пеев, докато представяше екипа и свършеното от ведомството последния месец. По думите му няма и достатъчно баласт заради забавена обществена поръчка и в резултат има няколко инцидента с влакове.

Назначени са одити в БДЖ, НКЖИ и "Български пощи", които по думите му били във фактически фалит. Само в "Пътнически превози" задълженията са в размер на 30 млн. евро.

Това лято няма да тръгнат и обещаните нови влакове. За 23 мотриси на френска компания от договорените 35 не е осигурено финансиране на размер на 356 милиона евро. А за останалите не е осигурена поддръжка.

Георги Пеев, министър на транспорта: "В НКЖИ има договори, поети задължения за над 760 милиона, без да е осигурено финансиране. "Товарни превози" имат над 60 милиона загуби. В "Български пощи" над 160 милиона евро загуби."

#министър Георги Пеев #"Български пощи" #НКЖИ #БДЖ

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО)
2
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в...
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в Кюстендилско
3
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в...
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица (СНИМКИ)
4
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна...
Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са недоволни от цените
5
Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са...
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин
6
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
4
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
5
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
6
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...

Още от: Политика

Пеевски е подал сигнал срещу Демерджиев в прокуратурата
Пеевски е подал сигнал срещу Демерджиев в прокуратурата
На първо четене: Парламентът може да поеме контрола върху охраната от НСО На първо четене: Парламентът може да поеме контрола върху охраната от НСО
Чете се за: 03:35 мин.
От утре започва издаването на първите заповеди за събаряне в Баба Алино От утре започва издаването на първите заповеди за събаряне в Баба Алино
Чете се за: 02:40 мин.
България ще продължи да изпълнява ангажиментите си към НАТО, заяви Димитър Стоянов на среща на страните членки България ще продължи да изпълнява ангажиментите си към НАТО, заяви Димитър Стоянов на среща на страните членки
Чете се за: 03:12 мин.
Проверка разкри 42 неистински удостоверения за строежи във Варна Проверка разкри 42 неистински удостоверения за строежи във Варна
Чете се за: 03:57 мин.
Парламентът одобри и на второ четене вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро Парламентът одобри и на второ четене вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, започват 60 дни преговори САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, започват 60 дни преговори
Чете се за: 03:22 мин.
По света
От утре започва издаването на първите заповеди за събаряне в Баба Алино От утре започва издаването на първите заповеди за събаряне в Баба Алино
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в Унгария Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в Унгария
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Въздушни линейки транспортираха две от децата, пострадали при...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Парламентът одобри и на второ четене вдигането на тавана на дълга с...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Украинска атака срещу Москва: Киев порази важна петролна рафинерия
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Половината жп трасета в България са с намалена скорост заради лошо...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ