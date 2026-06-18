Половината жп трасета в България са с намалена скорост заради лошо състояние, отчете транспортният министър

Половината от трасетата на железниците у нас са с намалена скорост заради лошия железен път, отчете транспортният министър Георги Пеев, докато представяше екипа и свършеното от ведомството последния месец. По думите му няма и достатъчно баласт заради забавена обществена поръчка и в резултат има няколко инцидента с влакове.
Назначени са одити в БДЖ, НКЖИ и "Български пощи", които по думите му били във фактически фалит. Само в "Пътнически превози" задълженията са в размер на 30 млн. евро.
Това лято няма да тръгнат и обещаните нови влакове. За 23 мотриси на френска компания от договорените 35 не е осигурено финансиране на размер на 356 милиона евро. А за останалите не е осигурена поддръжка.
Георги Пеев, министър на транспорта: "В НКЖИ има договори, поети задължения за над 760 милиона, без да е осигурено финансиране. "Товарни превози" имат над 60 милиона загуби. В "Български пощи" над 160 милиона евро загуби."