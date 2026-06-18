БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Русе изработват най-голямата рокля в България

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ралица Маринова
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Запази

Дизайнерът Иван Донев иска да кандидатства за вписването ѝ в рекордите на Гинес

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

Русенки от турското и арменското читалище в града се включиха в изработването на най-голямата рокля в България. "България в 60 минути" вече са разказвали за инициативата на дизайнера Иван Донев, наречена "От златните ръце на нашите майки и баби". Идеята е чрез нея да се съберат в едно миналото, настоящето и бъдещето на българските традиции.

В уютната атмосфера на Народно читалище "Гюнеш", което на български означава "слънце", десетина жени са се събрали около две пана с размер метър на два и творят с ръцете си. Те плетат на една кука карета, които сглобяват в едно цяло, за да се превърнат в част от най-голямата рокля в България. Жените ръкоделстват под звуците на струнния музикален инструмент саз. И на сладка раздумка споделят истории от ежедневието си.

Балига Мустафова, член на НЧ "Гюнеш-2012" - Русе: "Много се радвам, че се включихме в тази инициатива, на тази рокля. По принцип съм била шивачка по професия. И за мен беше голямо удоволствие и всяко едно парченце е частица от труда на някоя жена, на някой от нас. С песни през вечер се събираме тук. И женичките, всяка вечер една-две има, която има по-свободно време, включваме се в тази инициатива и сме много доволни."

Бахрие Хюсеинова, член на НЧ "Гюнеш-2012" - Русе: "Това някак ни носи и спомени. Аз също мога да плета. Ние сме се учили да го правим от нашите родители. И така ме върна във времето като инициатива и това е българското, което сме го ползвали. Вече не ги ползваме за съжаление."

Анджела Авакян, секретар на НЧ "Анжела Чакърян 2008" - Русе: "За нас ръкоделието е традиция, идентичност, дори бих казала и свещенодействие. Наследили сме много дантели от нашите баби, от нашите майки. Това е било задължително в миналото една жена да може да шие. И сега като седнах, аз отдавна не съм подхващала иглата да си призная, усетих едно спокойствие, една сигурност. Защото конецът, той е животаът, преминава през толкова трудности. А дантелите са толкова красиви. И за да станат красиви дантелите, нищо не става по лесния начин."

Инициативата за изработването на най-голямата рокля надгради в Русе идеята за съхраняване на традициите, като към нея добави и етническа толерантност и единение.

Флора Артюнян, председател на НЧ "Анжела Чакърян 2008" - Русе: "Ние сме два различни етноса, но живеем в една България, която ни е обединила със своите традиции, със своите обичаи и ние сме длъжни и с отворена душа и сърце съвместно провеждаме мероприятията си. Това не ни е първа среща. Не е за първи път да сме заедно, изработвайки нещо."

Арменското и турското читалище в Русе са само малка част от всички читалища в страната, които се присъединиха към инициативата. Очаква се най-голямата рокля в България да бъде с размери от 250 кв. метра. Изработването ѝ ще продължи до края на лятото. А на 6 септември се очаква нейното официално представяне. Идеята на дизайнера Иван Донев е и да кандидатства за вписването ѝ в рекордите на Гинес.

#най-голямата рокля #изработена #Русе #България

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика
2
МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
3
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор
4
Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за...
Десетки сигнали за мазут от няколко плажа по Южното Черноморие (СНИМКИ)
5
Десетки сигнали за мазут от няколко плажа по Южното Черноморие...
Жена е със счупено коляно и нос след падане в опасен подлез в София
6
Жена е със счупено коляно и нос след падане в опасен подлез в София

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
6
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...

Още от: Регионални

Кола блъсна трима работници от АПИ край Ботевград, единият е с опасност за живота
Кола блъсна трима работници от АПИ край Ботевград, единият е с опасност за живота
Демонстрация край Бяла: Как се действа при инцидент с туристически кораб? Демонстрация край Бяла: Как се действа при инцидент с туристически кораб?
Чете се за: 01:07 мин.
Временно е ограничено движението по АМ "Струма" по посока Кулата Временно е ограничено движението по АМ "Струма" по посока Кулата
Чете се за: 00:22 мин.
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово 18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
Чете се за: 00:57 мин.
Проблеми с водата в Кюстендилско: Ще има ли режим и тази година? Проблеми с водата в Кюстендилско: Ще има ли режим и тази година?
Чете се за: 02:35 мин.
Образуваха ли се опашки по пътя за Гърция? Образуваха ли се опашки по пътя за Гърция?
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в Ливан
Иран отново затвори Ормузкия проток заради продължаващите удари в...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Кола блъсна трима работници от АПИ край Ботевград, единият е с опасност за живота Кола блъсна трима работници от АПИ край Ботевград, единият е с опасност за живота
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Гранична полиция задържа дрогиран шофьор без книжка, превозващ 27 незаконни мигранти Гранична полиция задържа дрогиран шофьор без книжка, превозващ 27 незаконни мигранти
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Образуваха ли се опашки по пътя за Гърция? Образуваха ли се опашки по пътя за Гърция?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
"Зелена светлина" за България: На крачка от излизане от...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Делян Добрев се оттгеля от парламента
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за президент
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Проблеми с водата в Кюстендилско: Ще има ли режим и тази година?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ