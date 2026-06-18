В Русе изработват най-голямата рокля в България

Русенки от турското и арменското читалище в града се включиха в изработването на най-голямата рокля в България. "България в 60 минути" вече са разказвали за инициативата на дизайнера Иван Донев, наречена "От златните ръце на нашите майки и баби". Идеята е чрез нея да се съберат в едно миналото, настоящето и бъдещето на българските традиции.

В уютната атмосфера на Народно читалище "Гюнеш", което на български означава "слънце", десетина жени са се събрали около две пана с размер метър на два и творят с ръцете си. Те плетат на една кука карета, които сглобяват в едно цяло, за да се превърнат в част от най-голямата рокля в България. Жените ръкоделстват под звуците на струнния музикален инструмент саз. И на сладка раздумка споделят истории от ежедневието си.

Балига Мустафова, член на НЧ "Гюнеш-2012" - Русе: "Много се радвам, че се включихме в тази инициатива, на тази рокля. По принцип съм била шивачка по професия. И за мен беше голямо удоволствие и всяко едно парченце е частица от труда на някоя жена, на някой от нас. С песни през вечер се събираме тук. И женичките, всяка вечер една-две има, която има по-свободно време, включваме се в тази инициатива и сме много доволни." Бахрие Хюсеинова, член на НЧ "Гюнеш-2012" - Русе: "Това някак ни носи и спомени. Аз също мога да плета. Ние сме се учили да го правим от нашите родители. И така ме върна във времето като инициатива и това е българското, което сме го ползвали. Вече не ги ползваме за съжаление." Анджела Авакян, секретар на НЧ "Анжела Чакърян 2008" - Русе: "За нас ръкоделието е традиция, идентичност, дори бих казала и свещенодействие. Наследили сме много дантели от нашите баби, от нашите майки. Това е било задължително в миналото една жена да може да шие. И сега като седнах, аз отдавна не съм подхващала иглата да си призная, усетих едно спокойствие, една сигурност. Защото конецът, той е животаът, преминава през толкова трудности. А дантелите са толкова красиви. И за да станат красиви дантелите, нищо не става по лесния начин."

Инициативата за изработването на най-голямата рокля надгради в Русе идеята за съхраняване на традициите, като към нея добави и етническа толерантност и единение.

Флора Артюнян, председател на НЧ "Анжела Чакърян 2008" - Русе: "Ние сме два различни етноса, но живеем в една България, която ни е обединила със своите традиции, със своите обичаи и ние сме длъжни и с отворена душа и сърце съвместно провеждаме мероприятията си. Това не ни е първа среща. Не е за първи път да сме заедно, изработвайки нещо."

Арменското и турското читалище в Русе са само малка част от всички читалища в страната, които се присъединиха към инициативата. Очаква се най-голямата рокля в България да бъде с размери от 250 кв. метра. Изработването ѝ ще продължи до края на лятото. А на 6 септември се очаква нейното официално представяне. Идеята на дизайнера Иван Донев е и да кандидатства за вписването ѝ в рекордите на Гинес.