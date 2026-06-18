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1/4 от суровото мляко у нас е с лоша хигиена, започва засилен мониторинг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Не може да се манипулират пробите в държавната лаборатория на границата, увери земеделският министър Пламен Абровски

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Около 24% от изследваното сурово прясно мляко у нас е с лоша хигиена, това наложи допълнителен мониторинг. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски на граничния пункт "Капитан Андреево". Министърът бе категоричен, че не е възможно манипулиране на пробите, вземани и обработавани в държавната лаборатория на границата.

По думите на министър Абровски това е система, която е видима от Европейската комисия. Всеки от служителите в Европейския съюз влиза с лична парола и QR код. Той каза, че служителите тук разполагат с нови компютри, а старите са демонтирани и ще бъдат предоставени на ГДБОП. Това е във връзка с твърдение на бившия директор на Агенцията по храните, че е възможна манипулация на пробите, които се вземат от лабораторията на "Капитан Андреево".

Пламен Абровски коментира още и защо се е налага мониторинга на суровото прясно мляко. Това е така, защото голям процент от пробите показват, че то е замърсено. Това ще продължи известно време, обясни той, за да се види цялостната картина. Мандрите ще бъдат задължени да подават ежедневно данни.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "Преди една седмица лично заместник-министър Крум Недялков дойде и сме сменили абсолютно всички компютри, които са в пунктовете. Не защото е имало проблем, а за да се спрат всички тези обвинения, които в голямата си част са безпочвени. Компютрите нямат нищо общо с пробите, не могат да се манипулират."

Вижте още в прякото включване на Цанка Семерджиева

#допълнителни проверки #качество на млякото #министър Пламен Абровски #лоша хигиена #новини в Метрото

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