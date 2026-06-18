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Пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд "Земеделие"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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пчеларите кандидатстват кредити държавен фонд земеделие
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От днес до 22 юли пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд "Земеделие".

През последните години стопаните се сблъскват с ниски изкупни цени, климатични предизвикателства и намаляващи добавки.

Средствата ще подпомогнат борба срещу агресорите и болестите в кошера, подновяване и увеличаване броя на пчелните кошери, закупуването на нов инвентар, инвестиции, както и запазване, възстановяване и увеличаване броя на пчелните семейства.

Oтпусканите кредити са в размер на 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ, която получават стопаните на пчелини. Условията за кандидатстване са на сайта на Държавен фонд "Земеделие".

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