От днес до 22 юли пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд "Земеделие".

През последните години стопаните се сблъскват с ниски изкупни цени, климатични предизвикателства и намаляващи добавки.

Средствата ще подпомогнат борба срещу агресорите и болестите в кошера, подновяване и увеличаване броя на пчелните кошери, закупуването на нов инвентар, инвестиции, както и запазване, възстановяване и увеличаване броя на пчелните семейства.

Oтпусканите кредити са в размер на 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ, която получават стопаните на пчелини. Условията за кандидатстване са на сайта на Държавен фонд "Земеделие".