100 долара за маникюр със знамето на любимия отбор в Маями

Светът продължава да е в плен на футболните емоции, а от Маями идва доказателството, че подкрепата за любимия отбор има всякакви форми.

Салони за красота предлагат специални маникюри, посветени на Световното по футбол. Срещу 100 долара, феновете могат да се сдобият с флага на любимия си отбор върху ръцете си.

Най-търсени в Маями са маникюри със знамената на Аржентина, Португалия и Бразилия.

Изборът е логичен, защото освен че там живее голяма латиноамериканска общност, тези отбори са и сред фаворитите за победа.