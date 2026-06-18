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100 долара за маникюр със знамето на любимия отбор в Маями

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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САЩ и Канада
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Най-търсени са знамената на Аржентина, Португалия и Бразилия

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Светът продължава да е в плен на футболните емоции, а от Маями идва доказателството, че подкрепата за любимия отбор има всякакви форми.

Салони за красота предлагат специални маникюри, посветени на Световното по футбол. Срещу 100 долара, феновете могат да се сдобият с флага на любимия си отбор върху ръцете си.

Най-търсени в Маями са маникюри със знамената на Аржентина, Португалия и Бразилия.

Изборът е логичен, защото освен че там живее голяма латиноамериканска общност, тези отбори са и сред фаворитите за победа.

#Световно първенство по футбол 2026 г #маями #маникюр

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