Начален удар 18.06.2026 г.

Във поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар" гости на водещата Тереза Мутафчиева в студиото са едно от лицата на популярната в интернет страница "Шоу Лигата" Ростислав Русев и телевизионната личност и привърженик на Англия Мартин Николов.

Ростислав Русев коментира мачовете от изминалата вечер - успеха на Англия над Хърватия, равенството между Португалия и ДР Конго, минималния успех на Гана над Панама и победата на Колумбия над Узбекистан.

Мартин Николов сподели впечатленията си от представянето на "Трите лъва" при победата над Хърватия. Той разкри резервите си към Томас Тухел и селекцията му за Мондиал 2026, разкритикува представянето на Кристиано Роналдо и отличи колективната игра на Лионел Меси с екипа на Аржентина.

Репортерът на БНТ в САЩ Бюлент Мюмюнов ни потопи в атмосферата на срещата между Португалия и ДР Конго.

Вижте цялото предаване във видеото.