Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са недоволни от цените

Започна брането и изкупуването на череши в Кюстендилско. След две поредни години, в които пролетните слани нанесоха сериозни щети на овощните насаждения, производителите отново са изправени пред трудности. Въпреки неблагоприятните климатични условия, част от градините са успели да се запазят и череши вече достигат до пазара.

В първите дни на изкупната кампания цената за килограм череши за преработка е между 80 и 90 евроцента. Според производителите обаче, тази цена е недостатъчна на фона на ниските добиви и нарастващите разходи.

По темата говори Милен Георгиев от Обединени земеделски производители.

"Изкупната цена тази година мога смело да твърдя, че щеше да бъде нормална, ако количествата по дърветата бяха като в нормална година. Това, което в момента наблюдаваме аз и мои колеги като среден добив от декар, е около 300–400 килограма. Когато се направи математиката и се приспаднат разходите за работници, предварителната подготовка и поддръжката на градините, мисля, че с добивите от декар тази година и при тези изкупни цени от 80 до 90 цента накрая ще бъдем на нула. Няма да има особено голяма печалба", каза в "Денят започва" Милен Георгиев - председател на Националната асоциация "Обединени земеделски производители".

По думите му ситуацията е коренно различна от тази в една нормална стопанска година:

"За зрителите трябва да кажем, че добивът от декар череши в нормална година е около тон и половина. Ние сега ще имаме около 300-400 килограма в осреднен вариант за градините, които оцеляха тази година. Като територии около 30% от насажденията с череши оцеляха, но и в тях има немалки щети. Когато приключи сезонът и се направи равносметката, колегите вероятно ще могат да кажат, че са или на нула, или на минимална печалба."

Георгиев уточни, че настоящите изкупни цени се отнасят за черешите, предназначени за преработвателните предприятия, а не за плодовете, които ще достигнат до потребителите чрез търговската мрежа:

"Тази изкупна цена от 80 до 90 цента е за преработка във фабрики, където ние предлагаме само суровината. Все още в Кюстендилско няма активни търговци, защото периодът съвпада с беритбата в други области, където плододаването е много силно. Затова все още не можем да говорим каква ще бъде изкупната цена от страна на търговците. Искрено се надявам тя да бъде много по-висока от тази, която е на пунктовете."

Той подчерта, че качеството на кюстендилската череша остава високо въпреки трудната година:

"Пунктовата череша е с по-ниско качество, но говоря само външно. Иначе кюстендилската череша, дори когато е по-дребна, винаги е сладка и вкусна."

Според производителите сравнението с предишни години е трудно заради инфлацията и ръста на всички производствени разходи.

"След инфлацията, която ни обхвана, не е много коректно да сравняваме директно цените отпреди години. Реално погледнато, около 80 цента са приблизително равни на старите стойности в левове, но покупателната способност вече не е същата. Цената на работниците се повиши значително, както и всички останали разходи. Общо взето, засега няма особена светлина в тунела и не изглежда да става по-добре за нас."

Засега остава неясно на каква цена черешите ще достигнат до потребителите. Производителите продават основно за преработка, а реалната пазарна цена ще стане ясна с навлизането на търговците и увеличаването на предлагането през следващите седмици.

Вижте прякото включване на Слави Илиев