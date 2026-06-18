Делото за смъртта на 14-годишния Филип, прегазен в София преди 3 години, започва отначало

Делото за смъртта на 14-годишния Филип, прегазен в София преди три години, започва отначало.

Това се налага след настояване от страна на близките на загиналото дете за отвод на съдийския състав. До този момент по делото бяха проведени 25 съдебни заседания.

Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е карал със скорост от близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.

Родителите на момчето от години настояват за справедливо наказание и по-бързо правораздаване. Според тях случаят е показателен за проблемите в съдебната система и за начина, по който се разглеждат делата за смърт на пътя.

"Делото започва от начало, тъй като на последното заседание, което беше в предишния състав, съдията допусна абсолютна грешка, дали умишлена или неволна. Казва, че убийството е извършено при непредпазливост, а обвинението, както и всички сме убедени, е, че става дума за евентуален умисъл. Честно да ви кажа, мен вече не ме притеснява толкова бавното правосъдие. След всичко, през което минахме, все повече ме притеснява, че съдилищата в последно време са пансион за благородни девици – те са по-скоро защитници, а не правораздаватели, защитници на престъпници", заяви в "Денят започва" Красимир Арсов.

Бащата на Филип коментира и наказанията, които според него често се налагат при тежки пътни инциденти с фатален край:

"Ако прегледате всички случаи, ще видите, че почти винаги при смъртен случай първото нещо, което се набива в очите, е огромното превишение на разрешената скорост за участъка. И то не е с 5, 10 или 20 километра в час, а с два, три пъти и повече над разрешеното. Преди дни се даваха присъди от по 5 години – много под минимума, защото се намира една вратичка: многобройни и изключителни смекчаващи вината обстоятелства."

Според Арсов аргументите, които често се приемат като смекчаващи вината обстоятелства, са трудно обясними за близките на жертвите.

Майката на Филип заяви, че за семейството понятието "справедливост" е изгубило смисъла си след смъртта на сина им:

"Знаете, че аз многократно съм повтаряла, че в случая, специално когато става въпрос за убийство, справедливост няма. Защото справедливостта е полезна и за двете страни. В случая нашето дете, нашият син, нашият близък човек е на два метра под земята, докато убийците са свободни и живеят живота си. За нас това не е справедливост."

Тя изрази надежда новият съдебен състав да проведе процеса по-бързо и без нови забавяния.







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