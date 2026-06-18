Морската вода край Варна е с отлично качество преди активния летен сезон

В навечерието на активния туристически сезон качеството на морската вода остава сред най-важните въпроси както за туристите, така и за местните жители. Последните изследвания на Регионалната здравна инспекция във Варна показват, че водите в по-голямата част от крайбрежните зони отговарят на най-високите стандарти за къпане.

Данните бяха представени в "Денят започва" от д-р Радка Траянова, главен инспектор в РЗИ – Варна:

"РЗИ – Варна извършва мониторинг и контрол на водите за къпане в 23 зони по варненското Черноморско крайбрежие. Изследваме показатели като ешерихия коли и чревни ентерококи. Допълнително в зоните, където в морето се вливат канали и дерета, се изследват и салмонела, както и холерни вибриони. Това са три зони – "Св. св. Константин и Елена" – Минерален басейн, Офицерски плаж и плаж "Аспарухово".

По думите на Траянова най-новите проби са взети на 8 и 9 юни и показват много добри резултати за почти цялото крайбрежие:

"Последните проби са от 8–9 юни. Взети са проби от всички 23 зони за къпане по варненското Черноморско крайбрежие. От тях 21 зони са с отлично качество на водата за къпане. Една зона е с добро качество – това е зона "Романтика" в курортен комплекс "Камчия", което отдаваме на влиянието на река Камчия и обилните валежи, тъй като по принцип тази зона е оценявана с отлично качество. Зона "Град Варна – Офицерски плаж" е оценена със задоволително качество, което е типично за този плаж."

Според експертите оценката на зоните за къпане не се прави на базата на еднократно изследване, а чрез анализ на данните от последните четири сезона:

"Резултатите са моментни. Оценката на зоните за къпане се извършва за 4-годишен период, като се използва база данни от четири последователни сезона. За настоящата година все още не сме получили окончателната оценка от Министерството на здравеопазването. Но на база на данните от миналата година мога да кажа, че се наблюдава благоприятна тенденция. От 2021 година насам 22 от общо 23 зони са с отлично качество на водите за къпане."

Единствената зона, при която се отчита по-неблагоприятна тенденция, остава Офицерският плаж:

"Миналата година тя беше прекласифицирана от добро към задоволително качество. Това е единствената зона, която не успява да поддържа отличните показатели на останалите плажове."

Въпреки по-ниските показатели на Офицерския плаж, от РЗИ подчертават, че по Варненското крайбрежие няма зони, които да са опасни за къпане. Така, дни преди началото на активния летен сезон, данните от мониторинга показват, че морската вода по плажовете край Варна е чиста и отговаря на изискванията за безопасно къпане.

Вижте прякото включване на Петко Петков