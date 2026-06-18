Въздушна акробатика за деца - между спорта и сценичното изкуство

Въздушните акробати от "Полденс България" се готвят за спектакъла си "Приказен свят".

Създателят на школата по въздушна акробатика Диана Терзийска сподели как спорният елемент привлича нейните възпитанички.

"Това е съвкупност от много спортове в един. Има гимнастика, акробатика, гъвкавост. Екстремен спорт е. Правим доста сериозни неща. Дали ще е пилон, овал, обръч - всичко е над земята. Има рискови елементи, при които се премяташ и правиш салта. Възрастта, на която децата започват да тренират, е след 4 години. Почваме да правим по-трудните неща след 6-7 годишна възраст. Тогава започват да осъзнават какво правят и започват да го искат", сподели тя в интервю за предаването "100% будни".

Децата печелят отличия на международни състезания.

"През април 2026-а се върнахме от състезание в Латвия. Взехме трето място на двойки, професионалисти. През ноември месец имахме много силно представяне в Полша, където обрахме всички награди при децата. През есента ни чакат нови успехи", допълни Терзийска.

Нейните възпитанички разказват какво ги е накарало да започнат да тренират.

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