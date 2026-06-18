Въздушна акробатика за деца - между спорта и сценичното изкуство

Децата печелят отличия на международни състезания.
Въздушните акробати от "Полденс България" се готвят за спектакъла си "Приказен свят".
Създателят на школата по въздушна акробатика Диана Терзийска сподели как спорният елемент привлича нейните възпитанички.
"Това е съвкупност от много спортове в един. Има гимнастика, акробатика, гъвкавост. Екстремен спорт е. Правим доста сериозни неща. Дали ще е пилон, овал, обръч - всичко е над земята. Има рискови елементи, при които се премяташ и правиш салта. Възрастта, на която децата започват да тренират, е след 4 години. Почваме да правим по-трудните неща след 6-7 годишна възраст. Тогава започват да осъзнават какво правят и започват да го искат", сподели тя в интервю за предаването "100% будни".
Децата печелят отличия на международни състезания.
"През април 2026-а се върнахме от състезание в Латвия. Взехме трето място на двойки, професионалисти. През ноември месец имахме много силно представяне в Полша, където обрахме всички награди при децата. През есента ни чакат нови успехи", допълни Терзийска.
Нейните възпитанички разказват какво ги е накарало да започнат да тренират.
Вижте целия материал във видеото.