Илияна Йотова: Светът трябва да припознае психичното здраве като национален и глобален приоритет

София е домакин на едно от най-значимите международни събития в областта на психичното здраве през тази година.

Повече от 250 водещи учени от 24 страни се събират за Международната конференция на Европейската мрежа за оценка на психично-здравните услуги. Сред темите тази година са последиците от войните и травмите, развитието на дигиталните технологии и изкуствения интелект.

След 24-годишно прекъсване страната ни отново приема престижната конференция. По данни на Световната здравна организация един от шестима живее с психично заболяване. Президентът Илияна Йотова и кметът на София Васил Терзиев бяха сред гостите на събитието.