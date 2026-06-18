БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илияна Йотова: Светът трябва да припознае психичното здраве като национален и глобален приоритет

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
Илияна Йотова: Светът трябва да припознае психичното здраве като национален и глобален приоритет
Снимка: БТА
Слушай новината

София е домакин на едно от най-значимите международни събития в областта на психичното здраве през тази година.

Повече от 250 водещи учени от 24 страни се събират за Международната конференция на Европейската мрежа за оценка на психично-здравните услуги. Сред темите тази година са последиците от войните и травмите, развитието на дигиталните технологии и изкуствения интелект.

След 24-годишно прекъсване страната ни отново приема престижната конференция. По данни на Световната здравна организация един от шестима живее с психично заболяване. Президентът Илияна Йотова и кметът на София Васил Терзиев бяха сред гостите на събитието.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Когато някой страда физически, той получава състрадание и грижа, но когато страда ментално – твърде често получава съвет – да се стегне, или още по-лошо – изолиран от стената на мълчанието. Тази тишина, уважаеми дами и господа, е особено токсична. Светът трябва да припознае психичното здраве като стратегически, национален и глобален приоритет. Лидерството на една нация се измерва по грижите към най-уязвимите. Време е да разберем, че здравето не е просто липса на физическо заболяване, а хармония между тялото и ума. Решаваме глобални кризи, извършваме технологични революции, но в изтощителното ни ежедневие забравяме най-важното – усещането за цялост и личност. Свързани сме с целия свят чрез екрани, които носим в джобовете си, но сме по-самотни от всякога."

#президента Илияна Йотова #президентът Илияна Йотова #психично здраве

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Върху разказа "Въпрос № 18" на Христо Раянов писаха преразказ седмокласниците, разказаха ученици
2
Върху разказа "Въпрос № 18" на Христо Раянов писаха...
Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на българските дипломатически автомобили в Скопие
3
Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на българските...
Три трафопоста на територията на местността Баба Алино констатира проверка на РДНСК - Варна
4
Три трафопоста на територията на местността Баба Алино констатира...
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
5
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...
Два трамвая се удариха в София, трима души са потърсили лекарска помощ (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Два трамвая се удариха в София, трима души са потърсили лекарска...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
4
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
5
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
6
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...

Още от: Здраве

МБАЛ "Св. Анна" във Варна все още не е получила целевата субсидия от 400 000 евро
МБАЛ "Св. Анна" във Варна все още не е получила целевата субсидия от 400 000 евро
Според учени алергиите могат да изчезнат спонтанно Според учени алергиите могат да изчезнат спонтанно
Чете се за: 01:20 мин.
За нарастващите климатични рискове за 1,1 милиарда деца по света предупреждават от УНИЦЕФ За нарастващите климатични рискове за 1,1 милиарда деца по света предупреждават от УНИЦЕФ
Чете се за: 02:17 мин.
Младият лекар д-р Иван Боронсузов е носителят на стипендията за специализация "Проф. Драган Бобев" за 2026 г. Младият лекар д-р Иван Боронсузов е носителят на стипендията за специализация "Проф. Драган Бобев" за 2026 г.
Чете се за: 01:32 мин.
Над 34 000 евро за студенти с онкологични заболявания събра инициативата „Студентите бягат с УАСГ“ Над 34 000 евро за студенти с онкологични заболявания събра инициативата „Студентите бягат с УАСГ“
Чете се за: 05:20 мин.
Омбудсманът поиска увеличаване на помощите за деца с увреждания и премахване на удръжките за лични асистенти Омбудсманът поиска увеличаване на помощите за деца с увреждания и премахване на удръжките за лични асистенти
12747
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица (СНИМКИ)
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Депутатите приеха правилата за избора на кандидата на НС за антикорупционната комисия Депутатите приеха правилата за избора на кандидата на НС за антикорупционната комисия
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Президентите на САЩ и Иран подписаха меморандума за разбирателство между двете страни Президентите на САЩ и Иран подписаха меморандума за разбирателство между двете страни
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Военните министри от НАТО се събират на среща в Брюксел Военните министри от НАТО се събират на среща в Брюксел
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Делото за смъртта на 14-годишния Филип, прегазен в София преди 3...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Взаимен обстрел между Русия и Украйна тази нощ
Чете се за: 00:50 мин.
По света
НА ЖИВО: Народното събрание гласува окончателно удължителния закон...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Опасни жеги в Европа – на места температурите ще достигнат...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ