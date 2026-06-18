Илияна Йотова: Светът трябва да припознае психичното здраве като национален и глобален приоритет

София е домакин на едно от най-значимите международни събития в областта на психичното здраве през тази година.
Повече от 250 водещи учени от 24 страни се събират за Международната конференция на Европейската мрежа за оценка на психично-здравните услуги. Сред темите тази година са последиците от войните и травмите, развитието на дигиталните технологии и изкуствения интелект.
След 24-годишно прекъсване страната ни отново приема престижната конференция. По данни на Световната здравна организация един от шестима живее с психично заболяване. Президентът Илияна Йотова и кметът на София Васил Терзиев бяха сред гостите на събитието.
Илияна Йотова, президент на Република България: "Когато някой страда физически, той получава състрадание и грижа, но когато страда ментално – твърде често получава съвет – да се стегне, или още по-лошо – изолиран от стената на мълчанието. Тази тишина, уважаеми дами и господа, е особено токсична. Светът трябва да припознае психичното здраве като стратегически, национален и глобален приоритет. Лидерството на една нация се измерва по грижите към най-уязвимите. Време е да разберем, че здравето не е просто липса на физическо заболяване, а хармония между тялото и ума. Решаваме глобални кризи, извършваме технологични революции, но в изтощителното ни ежедневие забравяме най-важното – усещането за цялост и личност. Свързани сме с целия свят чрез екрани, които носим в джобовете си, но сме по-самотни от всякога."