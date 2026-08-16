Денят, в който футболът победи войната

25 декември 1914 г., Белгия - Първата световна война вече е започнала, хиляди млади мъже са мобилизирани и са по фронтовете да защитават честта на отечеството си.
На Западния фронт се водят едни от най-ожесточените битки между германските и британските войници, като след войната се смята, че по време на военни действия смъртта си там са намерили около 4 милиона войници и от двете страни.
Но на 24 - 25 декември се случва едно събитие, което и до днес остава като символ, че футболът обединява хората, въпреки че са врагове.
В навечерието на Бъдни вечер германските войници започват да украсяват малки елхички в техните окопи и да пеят коледни песни, в отсрещния окоп британските войници им отвръщат с английски коледни песни и така за първи път по фронта вместо гърмежи се чуват коледни песни.
След известно време германските войници първи започват да се показват над окопите, често с вдигнати ръце в знак на примирие, след като виждат, че по тях не се стреля британските войници също излизат и се срещат в ничия земя.
По-късно няколко германски ветерани твърдят, че именно те са направили първата крачка, а от британска страна също е имало писма, в които се е споменавало да прекратят огъня.
След като и двете войски са излезли, започват да си разменят подаръци и да се поздравяват по случай настъпването на Рождество Христово. След месеци на ожесточени сражения между двете страни сега над 100 000 британски и немски войници са заедно и пеят коледни песни.
Там, където допреди часове са падали снаряди, започва необикновен футболен мач, вече няма значение кой от коя армия е. Вече всички са сплотени и обединени от любовта към любимата игра.
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Един от участниците в примирието споделя: "За миг забравих, че сме врагове". Футболът се превръща в общ език. Той успява да направи това, което оръжията не могат - да създаде приятелство и взаимно уважение.
По непотвърдена информация се смята, че немските войници побеждават британците с 2:1. Но тук не е важна победата, важно е самото събитие, че въпреки политическите си различия и възгледи британските и германските войници успяват да намерят общ език.
Сто години по-късно, през 2014 г., Европейска футболна асоциация (УЕФА) почете коледното примирие с възпоменателна церемония в Белгия. В Ипър и Комин-Варнетон беше открит паметник в чест на войниците, който през 1914 г. на Коледа заменят оръжията с футболна топка - символ на мир, приятелството и човечност.
Този паметник ни напомня, че въпреки нашите различия и възгледи футболът може да ни обединени и да създаде нови приятелства. Както го е направил през 1914 г.
автор: Кънчо Кънев, стажант