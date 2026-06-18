Сделката между САЩ и Иран: Меморандумът между двете страни влиза в сила

Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан подписаха меморандума за разбирателство между САЩ и Иран. Двамата президенти не се срещнаха на живо – Тръмп беше в Париж, а иранският му колега – в Техеран. Така вече официално тече 60-дневният срок, в който двете държави предстои да трябва да се договорят ядрения въпрос и облекчаването на санкциите срещу Иран.

Неясно остава ще се проведе ли планираната за утре церемония в Швейцария или ще се окажат верни твърденията, че делегациите директно ще седнат на масата за преговорите.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Мога да ви кажа, че това не беше никак лесно."

Във Версай, и то в четвъртък, а не в петък в Швейцария – Доналд Тръмп не изневери на стила си да изненадва и подписа споразумението с Иран по-рано от очакваното. Малко преди вечерята с френския президент Еманюел Макрон Тръмп призна, че сделката е била от огромно значение за него.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Имаше едно нещо, което не исках да се случва, и то е икономическа катастрофа. Ако бяхме продължили, точно това щеше да се случи."

Малко по-късно от иранска страна разпространиха кадри на президента Масуд Пезешкиан, който също е подписал документа.

Есмаил Багаи, говорител на иранското външно министерство: "Когато имаме подписите на двамата най-високопоставени в държавите, цената на всяко нарушаване на договорката би била много по-висока. В следващите 60 дни, които вече текат, ще работим по двата най-важни въпроса – облекчаване на санкциите и ядрения въпрос."

Според изтекли документи споразумението предвижда Вашингтон да замрази санкциите си срещу продажба на ирански петрол веднага, а след постигането на окончателна договорка напълно да ги отмени. Планира се и незабавно отваряне на Ормузкия проток. От утре започват преговорите за иранската ядрена програма. САЩ отхвърлиха твърденията, че те ще дадат част от предвидените 300 млрд. долара за Техеран.

Мохамед Галибаф, председател на иранския парламент: "По време на войната написах, че трафикът през Ормузкия проток няма да се върне към това, което беше и мнението ми не се е променило. Но нека бъде ясно – нямаме намерение да нарушаваме международното право."

снимки: БТА

В Швейцария са в готовност да посрещнат американска и иранска делегация, макар по всичко да изглежда, че церемония по подписването вече няма да се състои. Очаква се представители на Вашингтон и Техеран да седнат на масата за преговори.