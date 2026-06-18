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Одити в БДЖ, НКЖИ и "Български пощи" разпореди министърът на транспорта Георги Пеев

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Снимка: БТА
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Одити в БДЖ, НКЖИ и "Български пощи", които трябва да дадат детайлна картина на реалното състояние на дружествата, е назначил министърът на транспорта Георги Пеев. Проверките са със срок от 45 дни, като до приключването им остава около месец.

Пеев определи железопътния сектор като най-тежко засегнатия от натрупани системни проблеми. По европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1,07 млрд. евро.

В същото време НКЖИ администрира стотици договори на обща стойност близо 2 млрд. евро, като част от тях са започнати още през периода 2015-2017 г. и все още не са приключили.

#министър Георги Пеев #БДЖ, НКЖИ одит #министър на транспорта Георги Пеев #новини в Метрото

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