Одити в БДЖ, НКЖИ и "Български пощи" разпореди министърът на транспорта Георги Пеев

Одити в БДЖ, НКЖИ и "Български пощи", които трябва да дадат детайлна картина на реалното състояние на дружествата, е назначил министърът на транспорта Георги Пеев. Проверките са със срок от 45 дни, като до приключването им остава около месец.

Пеев определи железопътния сектор като най-тежко засегнатия от натрупани системни проблеми. По европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1,07 млрд. евро.

В същото време НКЖИ администрира стотици договори на обща стойност близо 2 млрд. евро, като част от тях са започнати още през периода 2015-2017 г. и все още не са приключили.