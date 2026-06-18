Може ли Европа да има технологичен суверенитет?

Европа е изправена пред предизвикателството да навакса дистанцията спрямо САЩ и Китай в областта на изкуствения интелект и други критични иновации. И независимо от трудностите, особено в набирането на капитал, както и за бързото развитие на стартъп компании, именно бизнесът на бъдещето вярва, че Европа може да постигне успех, но трябва да полага повече усилия за него.

Джеф Безос, Бернар Арно, Джоузеф Цай – това са само някои от най-големите лидери в света на технологиите, които участват във VivaTech. На фокус обаче са не само утвърдените компании, но и тези, които движат напред европейския сектор на иновации. И докато ЕС говори за технологичен суверенитет, срещите се провеждат едва няколко дни, след като САЩ наложиха ограничение на една от водещите си компании в сферата на изкуствения интелект да предлага най-новия си модел извън страната. Изборът е ключов, за да си независим, казва Екатерина Захариева, еврокомисар по стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите.

Екатерина Захариева, еврокомисар за иновациите: „Не можем да зависим за каквото и да било. Дали от енергийни ресурси, например Русия брутално напада Украйна, а ние сме се поставили в зависимост от енергийните ресурси там, или пък COVID – всички разчитахме Китай да внася маски и съставки за антибиотици, или пък сега от високо технологичните компании в САЩ – това не трябва да се допуска. Тоест ние трябва да имаме европейски алтернативи и аз вярвам, че ние имаме такива и трябва да помогнем на тези компании да растат.“

За да растат обаче, стартъпите често се нуждаят от достъп до капитал и олекотени регулации. Тази година Европейската комисия предложи нова рамка (Europe Inc), която позволява на предприемачите за 48 часа да регистрират компания, която автоматично да е призната във всички 27 държави членки. Идеята среща широка подкрепа, а очакванията са Европейския съвет да я одобри до края на годината. В момента общността разчита на държави извън ЕС – предимно САЩ и Китай – за над 80% от ключовите си цифрови продукти и услуги. За да бъдат подкрепени местни алтернативни компании, според Захариева, ключът е в оптимизирането на единния пазар.

Екатерина Захариева, еврокомисар за иновациите: „Аз мисля, че сега е моментът, защото, ако не се възползваме от геополитическата ситуация, от това, че ние създаваме повече стартъпи от всеки един регион в света, от това, че нашите иноватори са готови да рискуват, създават компании повече отвсякога, от това, че имаме обещаващи scape-up компании в момента, които са готови да бъдат световни лидери, аз не знам тогава кога ще довършим единния пазар.“

Част от усилията на Европейската комисия за подкрепа на стартъпите е и фонд от близо 5 милиарда евро, който ще подпомага финалната фаза на тяхното развитие. В момента в рамките на блока има над 380 000 иновативни компании, много от тях са в Германия.

Срещаме се със стартъп, който помага на инженерни компании в Европа сами да произвеждат прецизни машинни части с малки и лесни за използване устройства с компютърно управление.

Маркъс Раух, CEO и основател на „LBR Manufacturing“: „Честно, в Европа всеки говори за суверенитет. Често това опира до отбрана и отбранителна инфраструктура, но за да построиш всички тези лъскави дронове, имаш нужда от индустриална производителна база.“

Париж от своя страна се очертава като столицата на Европа за развитие на изкуствен интелект. Тук има най-голям брой отворени работни позиции в тази сферата. Срещаме се с представител на АI лабораторията на една от водещите световни компании, основани във Франция, в областта на технологичните консултации.

Марк Робъртс, ръководител на Глобалната лаборатория за бъдещето на изкуствения интелект на Capgemini: „Изкуственият интелект става все по-разпространен и децентрализиран. Бъдещето вероятно няма да се състои от един-единствен голям модел, работещ навсякъде, а ще представлява богата екосистема от модели с различни специализации, координирани заедно за постигане на една обща цел.“

Според представителите на сектора суверенитетът минава именно през партньорствата с глобалните играчи.

Екатерина Захариева, еврокомисар за иновациите: „Ако някой мисли, че е абсолютно възможно да бъде самодостатъчен в тези сложни вериги на доставките, които съществуват, е абсолютно наивен. Така че Европа е готова за партньорство, но не трябва да бъде наивна.“

На ход са институциите и въпросът е дали те ще успеят да подкрепят потенциала на иноваторите на нашия континент и да придвижат законодателството напред. Докато светът на технологиите се развива не с години, а с дни.