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Слънчево време с условия за градушки в източните и планинските райони следобед

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с изключение на източните и планинските райони, където се очакват валежи и гръмотевици. Възможни са и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 26° и 31°, в София – около 26°, по Черноморието между 21° и 25°.

И утре ще бъде слънчево. В следобедните и вечерните часове на изолирани места главно в Западна България, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в източните райони – умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 27°, на морския бряг между 23° и 25°.

По Черноморието денят ще започне със слънчево време, а около и след обяд ще бъде облачно, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температура на морската вода е от 18° по северното крайбрежие, до 23° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, a в крайните южни части от крайбрежието – 3 бала.

И в планините преди обяд ще бъде слънчево. Валежи и гръмотевици ще има в следобедните часове, главно в масивите от западната половина на страната. Ще духа умерен североизточен вятър.

През почивните дни и в началото на новата седмица в повечето райони ще бъде слънчево, с малка вероятност за изолирани следобедни превалявания. По-интензивни валежи, на места с гръмотевична дейност, се очакват във вторник, главно над Западна и Централна България. Има опасност и от градушки. Температурите ще се повишават и в началото на новата седмица максималните стойности ще бъдат между 31° и 36°, по-ниски ще бъдат по Черноморието.

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