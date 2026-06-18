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Брой на ЛИК посветен на Кристо и Жан - Клод излезе на френски

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Европа
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артистът започна реализацията проекта париж посветен кристо жан клод
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Броят на списание ЛИК, посветен на 90-годишния юбилей на Кристо и Жан-Клод, излезе и на френски език. Днес, в 19 часа местно време, генералният директор на БТА, Кирил Вълчев ще представи изданието в Париж в Българския културен институт.

В събитието ще участват автори на броя - Даниел Ненчев от БНР и Евгения Атанансова, водеща на "Светът и ние" и запален изследовател на Кристо. Точно преди 10 години тя участваше в проекта Плаващите кейове на езерото Изео.

Ще бъдат показани откъси от интервюта на авторите с Кристо, и разговор с него на главния редактор на ЛИК - Георги Лозанов. Специални гости са министърът на културата Евтим Милошев и Владимир Явашев, член на "Фондация Кристо и Жан-Клод".

Събитието съвпада и с арт инсталацията на френския артист JR „Пещерата на Пон Ньоф“, която отдава почит към творчеството на Кристо и Жан-Клод и от проекта им „Опакованият Пон Ньоф“, създаден през 1985 г.

#лик #90-годишен юбилей #Кристо

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