От утре започва издаването на първите заповеди за събаряне в Баба Алино

Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконни сгради в местността Баба Алино. Това съобщи пред "По света и у нас" кметът на Варна Благомир Коцев.

Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че над 40 са неоснователните удостоверения за търпимост, които са издадени. Има установени и построени незаконни трафопостове, които са в спорната местност, но захранват законни сгради извън "Баба Алино". Над 300 са проверените удостоверения за търпимост на сгради на територията на Варна.

За половината от тях няма данни сградите да са съществували преди 2009 година.

Арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: