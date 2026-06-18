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НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

От утре започва издаването на първите заповеди за събаряне в Баба Алино

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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спряха строителството незаконен комплекс местността ldquoбаба аленоrdquo варна
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Утре ще бъдат издадени първите заповеди за събаряне на незаконни сгради в местността Баба Алино. Това съобщи пред "По света и у нас" кметът на Варна Благомир Коцев.

Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че над 40 са неоснователните удостоверения за търпимост, които са издадени. Има установени и построени незаконни трафопостове, които са в спорната местност, но захранват законни сгради извън "Баба Алино". Над 300 са проверените удостоверения за търпимост на сгради на територията на Варна.

За половината от тях няма данни сградите да са съществували преди 2009 година.

Арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството:

"- БНТ: За колко от тези удостоверения има основателни съмнения, че те са неистински, че те са фалшифицирани документи?

- За 42 със сигурност, поради това, че в 2019 година могат да бъдат проверени с ортофото снимките и да е ясно, че сградите ги няма. На всички останали, които не са били елемент на кадастралната карта, те, разбира се, имаме сериозни съмнения в тях, но тъй като не можем да върнем по-назад във времето с оптофото снимките, явно ще трябва да се установяват по друг начин."

Благомир Коцев, кмет на Варна: "Първото нещо, което трябва да направим е първо да отменим тези "Заповеди за търпимости", което скоро ще се случи. Ще започнем такава процедура, за да може незаконното строителство да бъде установено ясно кое е. Защото нека не забравяме, че там има определени сгради, които е спорно дали са незаконни или не и това трябва да бъде установена ясно.

- А установено ли е колко от тези "Заповеди за търпимост" са фалшиви, изобщо не са издавани, просто някой си ги е направил?

- Няма как общината да установи това, това е работа на разследващите?

- Т.е. не са ви уведомили, защото вие ще отмените това, което официално е издадено, но другото?

- Ние можем да ги отменим, а после това ще влезе в съда и ще се решава от съдебните органи, убеден съм в това."

#"Баба Алино" #незаконният град край Варна #министър Иван Шишков # Благомир Коцев

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