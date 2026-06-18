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НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

Започва издаването на заповедите за събаряне на 13 незаконни постройки в местността Баба Алино

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Впетък - 19 юни, започва издаването на заповедите за събаряне на незаконни постройки в местността Баба Алино край Варна. Това обяви кметът на Варна Благомир Коцев пред журналисти по време на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в София.

Коцев подчерта, че издаването на удостоверения за търпимост се прави от главните архитекти на общините и на районите. Те са отделен орган, който се контролира от регионалните дирекции на Дирекцията за национален строителен контрол. Търпимостите, които те издават, се контролира от този орган, а не от кметовете, подчерта Коцев. Удостоверенията за търпимост за местността Баба Алино са издадени през 2023 г. от кмета на район "Приморски" по време на управлението на Иван Портних.

Всяка една търпимост, издадена към този момент, трябва да се отнесе към него, коментира настоящият кмет на Варна. Според него законът допуска такива удостоверения да бъдат издавани за постройки, изградени към 2001 г. и да бъдат приети като търпими, което позволява да не бъдат събаряни.

Снимка: БТА

Коцев информира, че през 2024 г. район "Приморски" е направил проверки на терен и е установил 15 незаконни сгради. Започнати са съответните действия за издаването на заповеди за спирането на незаконното строителство и в последствие заповедите за събаряне. Процесът по издаването на актовете е доста дълъг, съгласно Закона за устройство на територията, посочи Коцев. Той подчерта, че няма незаконно строителство, което може да бъде съборено от днес за утре. Процедурите вървят от години и продължават, увери кметът на Варна.

Коцев подчерта, че няма приет Подробен устройствен план за местността Баба Алино. Планът е изработен, но малко преди да бъде приет от експертния съвет в общината, е бил оттеглен, информира кметът. Според него една от големите причини за незаконно строителство е липсата на ПУП на големи територии и обхвати, а се правят планове на отделни парцели. ПУП за Баба Алино, който е внесен в район "Приморски" и е допуснат да бъде изработен, се е случил през януари 2025 г., което е малко преди Общината да започне да работи по незаконното строителство в местността, подчерта Благомир Коцев.

#13 незаконни постройки #издаване на заповеди #местност Баба Алино #Варна

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